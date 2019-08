Richard Gasquet revient (très) fort. Le Français confirme à Cincinnati son retour progressif au plus haut niveau. Déjà vainqueur de Kei Nishikori la semaine dernière à Montréal, il a franchi un nouveau cap vendredi en se qualifiant pour le dernier carré dans l’Ohio, une première en Masters 1000 pour lui depuis Miami en 2013, soit plus de six ans.

Il est ainsi venu à bout d’un des hommes en forme de la saison, Roberto Baustista Agut, 11e joueur mondial, en trois sets (7-6, 3-6, 6-2) et plus de deux heures de jeu. Pour rallier la finale, il devra triompher de David Goffin qui a profité du forfait de Yoshihito Nishioka, victime d’une intoxication alimentaire.

Plus d'informations à suivre...