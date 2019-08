Le retour des deux derniers finalistes de Wimbledon s'est bien passé. A Cincinnati, Roger Federer et Novak Djokovic se sont qualifiés assez tranquillement pour le troisième tour du Masters 1000 en venant à bout respectivement de Juan Ignacio Londero et de Sam Querrey. Djokovic affrontera le vainqueur du match entre Pablo Carreno Busta et John Isner tandis que Federer retrouvera soit son compatriote Stan Wawrinka soit le Russe Andrey Rublev.

Federer, tête de série N.3, a défait l'Argentin Juan Ignacio Londero 6-3, 6-4. Une interruption d'une heure due à la pluie, à 2-2 dans le second set, ne l'a pas perturbé. "Je suis très heureux, même si ç'a été un peu piégeux avec l'interruption de la pluie. Je suis très heureux d'être de retour sur les courts", a dit le Suisse de 38 ans, septuple vainqueur du tournoi de Cincinnati.

Le tenant du titre, Djokovic, a battu l'Américain Sam Querrey 7-5, 6-1. "J'ai bien fini le match, même si le début a été un peu nerveux. Sam se sentait à l'aise sur le terrain au début et dictait le tempo. C'était dur face à son gros service", a commenté le Serbe de 32 ans, N.1 mondial.