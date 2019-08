Roger Federer a été battu jeudi soir à Cincinnati. Cela arrive. Mais dans de telles proportions, c'est rarissime. Le Suisse a en effet été expédié en 61 minutes par Andrey Rublev, dès les huitièmes de finale. Il n'avait pas été écarté en si peu de temps depuis près de 17 ans. En conférence de presse après la rencontre, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem ne s'en est guère inquiété.

"J'avais déjà travaillé beaucoup avant d'arriver à Cincinnati où j'ai disputé deux matches intéressants. Je me sens bien et je ne suis pas blessé. Je suis donc heureux d'être ici, quel que soit le résultat", a déclaré Federer, décrivant un match bien moins important à ses yeux qu'à ceux de son jeune adversaire (21 ans). "C'est un sentiment incroyable d'affronter une telle légende que Roger (Federer), s'est enthousiasmé le joueur russe, les yeux rougis après son succès. Au moins 99% du public le soutenait."

Vidéo - Une petite heure et la porte : Federer est tombé de très haut 02:39

"C'est quoi le plan ?"

Au moment d'évoquer les raisons du camouflet subi, le numéro 3 mondial n'a pas été très loquace : "Quand ce genre de résultat arrive, on s'en va et on se dit : 'C'est quoi le plan ?' Je ne sais pas, j'ai juste quitté le court." Le plan, c'était visiblement de reprendre un peu de rythme, pour son premier tournoi depuis Wimbledon et la finale d'anthologie qu'il a perdue face à Novak Djokovic. Rien de plus, à l'écouter. Tout ce qui compte, ou presque, en cette fin d'été, c'est Flushing Meadows.

"J'aurai quelques jours de repos avant l'US Open (26 août-8 septembre), c'est une certitude. Mais je vais m'entraîner et travailler durement, c'est exactement ce dont j'ai besoin", a estimé Federer, 38 ans, sept fois vainqueur dans sa carrière à Cincinnati, dont la dernière fois en 2015. Son ultime sacre à l'US Open remonte à bien plus loin (2008). Remédier à cela représente un défi immense, sur la route duquel l'accroc de l'Ohio aura peut-être été un mal pour un bien. L'avenir nous le dira.