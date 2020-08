Une fois le match fini, il se demandait encore comment il avait pu en sortir vainqueur. Novak Djokovic est toujours invaincu en 2020, mais vendredi, il a bien cru que sa série allait toucher à sa fin, face à un Roberto Bautista Agut qui lui pose décidément bien des problèmes sur dur. Au bout du suspense et d’une fin de match complètement folle où il a semblé au bord de la rupture, le numéro 1 mondial a finalement validé sa 22e victoire en autant de parties cette année en trois sets (4-6, 6-4, 7-6) et plus de trois heures de jeu (3h01 précisément). Pour égaler le record de Rafael Nadal en Masters 1000 – 35 titres –, le Serbe devra se défaire samedi de Milos Raonic, tombeur plus tôt dans la journée de Stefanos Tsitsipas.