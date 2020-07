Monfils et Wawrinka vont zapper Cincinnati (et l'US Open ?)

Le Masters 1000 de Cincinnati doit se tenir à compter du 22 août et sera délocalisé à Flushing Meadows, la semaine avant l'US Open. Selon la liste des engagés, Gaël Monfils et Stan Wawrinka apparaissent comme les deux grands absents, en plus de Roger Federer et Fabio Fognini, blessés. Le Français et le Suisse pourraient en toute logique décider de renoncer également à l'US Open.

Le tournoi de Washington ayant été annulé, la reprise de la saison ATP est désormais fixé une semaine plus tard, du 22 au 28 août, lors du Masters 1000 de Cincinnati. Ce sera l'unique rendez-vous préparatoire à l'US Open, qui démarrera dans la foulée... au même endroit puisque le tournoi habituellement disputé dans l'Ohio a été délocalisé à Flushing Meadows. On y voit désormais plus clair sur les intentions des uns et des autres, la liste des engagés étant tombée la nuit dernière.

On y trouve deux absents de marque. Gaël Monfils et Stan Wawrinka, respectivement classés 9e et 17e à l'ATP, ont choisi de ne pas s'inscrire. A la suite du réaménagement du calendrier à cause de l'épidémie de Covid-19, l'ATP n'oblige pas les joueurs à disputer tous les tournois majeurs. L'absence du Français et du Suisse pour le Masters 1000 de reprise pose inévitablement la question de leur participation à l'US Open dans la foulée. Ils pourraient donc choisir de se concentrer sur la campagne sur terre battue, à partir de la mi-septembre à Madrid. Wawrinka s'entraîne d'ailleurs exclusivement sur terre depuis plusieurs semaines.

Le Top 10 décimé chez les femmes

En dehors de Monfils et Wawrinka, tous les autres joueurs majeurs du circuit figurent sur la liste des engagés de Cincinnati, à l'exception évidemment de Roger Federer, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il ne rejouerait plus en 2020, et de Fabio Fognini, l'Italien étant actuellement blessé. En revanche, Rafael Nadal, pourtant hésitant, s'est bel et bien engagé. Pour le moment. Car d'autres forfaits restent envisageables dans les jours et les semaines qui viennent. Par ailleurs, la tenue du tournoi de Cincinnati et de l'US Open reste suspendue à la situation sanitaire à New York. Une décision doit être prise d'ici la fin de la semaine.

Chez les dames, on note également deux absences de marque parmi les engagées, celle de la Japonaise Naomi Osaka et de la Canadienne Bianca Andreescu, lauréate de l'US Open l'an passé. Leur forfait vient s'ajouter à ceux de la numéro un mondiale Ashleigh Barty, de sa dauphine Simona Halep et d'Elina Svitolina. Au total, ce sont donc cinq des dix meilleures joueuses du monde qui ne s'aligneront pas à Cincinnati. Au-delà du Top 10, Angelique Kerber, Jelena Ostapenko, Sloane Stephens et Anastasia Pavlyuchenkova vont également manquer ce rendez-vous.

A noter que Osaka et Andreescu ne sont pour l'instant toujours pas inscrites non plus à l'US Open, qui pourrait donc potentiellement devoir se priver de deux dernières lauréates. Drôle d'année, décidément...

Bianca Andreescu Crédit: Getty Images

