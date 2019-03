Indian Wells - Novak Djokovic : "C'était un jour sans et Kohlschreiber a mérité sa victoire"

Novak, comment analysez-vous cette défaite ?

Novak Djokovic : "Les conditions étaient complètement différentes de celles de la nuit dernière [le match avait débuté lundi dans la soirée avant d'être interrompu par la pluie après un seul jeu, NDLR]. Les balles rebondissaient plus haut et il (Philipp Kohlschreiber) a très bien utilisé son lift. Moi, je n'ai pas bien joué. Il faut le féliciter, car il a très bien joué d'un point de vue tactique et il a fait en sorte que je ne sois jamais dans ma zone de confort. C'était un jour sans pour moi et il a mérité sa victoire".

Kohlschreiber est 39e mondial, mais c'est un adversaire dangereux à ce stade d'un tournoi ?

N. D. : "Cela fait tellement longtemps qu'il est sur le circuit, rien ne peut vraiment le perturber, que ce soit les circonstances ou le cadre, comme jouer sur le Stadium 1. Il a déjà montré qu'il pouvait battre les meilleurs joueurs du monde, ce n'est pas vraiment une surprise. Quand il frappe la balle aussi bien, il peut battre sur un match n'importe qui sur n'importe quelle surface".

" Être au top à Miami "

Vous restiez sur un titre à l'Open d'Australie, cette élimination au 3e tour va-t-elle être difficile à digérer ?

N. D. : "Je ne suis pas vraiment inquiet. Ce n'est bien sûr pas agréable de perdre, personne n'aime ça, surtout dans un tournoi où j'ai eu beaucoup de succès par le passé. Je pensais que j'étais en forme et que j'étais bien à l'entraînement, mais ce genre de choses arrive parfois. Il faut vivre avec et tourner la page. Je vais me préparer pour Miami [le prochain Masters 1000 qui débute la semaine prochaine, NDLR] et essayer d'aller au bout du tournoi de double ici avec Fabio Fognini. Je sais que je ne suis pas à mon meilleur niveau, il faut travailler encore un peu pour être au top à Miami (...) Je ne vois pas pourquoi cette défaite pourrait me perturber sur le long terme. Je sais ce dont je suis capable. C'était un de ces jours où pas grand-chose ne fonctionnait, il faut féliciter son adversaire et aller de l'avant".