Roger Federer bat Peter Gojowczyk 6-1, 7-5 au 2e tour

Une entrée en lice étrange pour Roger Federer. Pour ses débuts au Masters 1000 d'Indian Wells, le numéro 4 mondial qui étrennait son nouveau statut de "centenaire" depuis sa victoire à Dubaï, a soufflé le chaud et le froid face à Peter Gojowczyk, 85e joueur mondial, dimanche. Malgré une première manche expéditive en 24 minutes, le Suisse a subi un petit coup de mou qui lui a coûté un break avant de corriger le tir et de breaker au meilleur moment pour s'imposer en deux sets (6-1 7-5). Il affrontera au troisième tour le vainqueur du match entre Stan Wawrinka et Marton Fucsovics.

1h17 de jeu, deux sets et puis s'en va. Sur le papier, Federer a vécu un premier match sans accro. Sur le terrain, le Suisse qui affrontait Peter Gojowczyk pour la deuxième fois, a connu une petite alerte dans le deuxième set et a dû élever son niveau de jeu pour parvenir à l'emporter. Contrairement à leur premier affrontement remporté tranquillement par Federer l'an dernier à Cincinnati, le Bâlois a lâché une fois son engagement.

55 % de premières balles

Bien rentré dans son match, Roger Federer n'a d'abord eu aucune opposition. Emprunté dans ses déplacements, impuissant au service, le 85e joueur mondial ne réussissait pas à mettre une balle dans le court. Avec seulement 37 % de premières balles et trois coups gagnants dans le premier acte, l'Allemand a vu les jeux défilés et le Suisse ne s'est pas privé pour boucler ce premier acte en 24 minutes de jeu.

En début de deuxième manche, le quintuple vainqueur du tournoi californien, a échoué à convertir les quatre balles de break à sa disposition. Peter Gojowczyk s'est libéré à ce moment-là alors que Federer se faisait plus imprécis. Tombé à 43 % de premières balles, le Suisse donnait son engagement à l'Allemand. Piqué au vif, le Bâlois s'est immédiatement ressaisi. Plus appliqué et plus agressif, l'homme au 100 titres en carrière a débreaké dans la foulée avant de profiter de l'inconstance de son adversaire (29 fautes directes contre 18 pour Federer sur l'ensemble du match) pour breaker au meilleur moment (6-5) et de conclure sur sa première balle de match.

Avec seulement 55 % de premières balles sur l'ensemble de la rencontre, le numéro 4 mondial doit augmenter son niveau de jeu s'il veut aller loin cette semaine. Il pourrait affronter au prochain tour une vieille connaissance, Stan Wawrinka, actuellement classé 40e à l'ATP, qui sera opposé un peu plus tard dans la nuit à Martin Fucsovics, 31e joueur mondial. Finaliste malheureux l'an dernier face à Juan Martin Del Potro, Roger Federer vise un sixième titre record à Indian Wells.