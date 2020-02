Madrid va innover et tester la vidéo sur terre battue

"Le tournoi de Madrid et le tennis sur terre battue font un nouveau pas vers le futur". C'est par ces mots que l'organisation du tournoi madrilène débute son communiqué. Toujours enclins à se montrer innovants, le Masters 1000 et le Premier Mandatory pour la WTA, ont décidé d'introduire la vidéo à compter de 2020. Le but ? Mettre fin aux débats sur les marques au sol, utilisées en dernier recours pour déterminer si une balle était dans le court, ou en dehors.

Pour l'édition 2020, ce sont donc trois courts qui seront dotées de la technologie vidéo développée par Foxtenn et déjà aperçue au Moselle Open en 2017. L'utilisation de cette technologie sur terre a été validée par l'ATP en novembre dernier. Pour se différencier du Hawk-Eye, Foxtenn promet une marge d'erreur "nulle" grâce à 40 caméras placées au sol qui permettent de "distinguer absolument tous les points de contact", expliquait Javier Simon, patron de Foxtenn, à L'Equipe en 2017.

Madrid, qui sera le seul tournoi sur terre du printemps à utiliser la vidéo, se dit "fier de pouvoir utiliser cette technologie". "C'était quelque chose dont nous avions besoin sur terre", précise Feliciano Lopez, 53e joueur mondial. A terme, il se pourrait bien que les débats joueurs-arbitres autour des marques sur terre battue disparaissent.