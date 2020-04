MASTERS MADRID - Nick Kyrgios n'est pas emballé par le futur tournoi virtuel (27-30 avril) imaginé pour compenser l'absence de tournoi dans la Caja Magica de Madrid en raison du coronavirus. Comme à son habitude, l'Australien a fait part de son avis (tranché) sur la question mardi, doutant de l'attractivité du jeu Tennis World Tour pour les fans.

On connaît désormais presque tous les engagés du Mutua Madrid Open Virtual Pro (27-30 avril). Karolina Pliskova, Bianca Andreescu, Dominic Thiem et Kei Nishikori seront ainsi de la partie, a-t-on appris mardi, portant le nombre de participants connus à 28 sur 32 (répartis dans deux tableaux de 16 joueuses et 16 joueurs) parmi lesquels Rafael Nadal. Mais pour Nick Kyrgios, ce tournoi de tennis virtuel, organisé par le Masters 1000 de Madrid pour recréer un lien avec les fans, pourrait bien faire en flop. En cause ? Le jeu vidéo Tennis World Tour ne serait pas assez attractif. Quitte à être privé de raquette, autant jouer à autre chose en somme, pour l'Australien.

"Jouez à Call of Duty ou Fortnite pour que les gens regardent, ou à FIFA", a-t-il tweeté en gros caractères. Kyrgios, qui n'a jamais fait mystère de son manque d'amour pour son sport, ne fera donc sûrement pas partie des deux derniers joueurs dans le tableau masculin qui seront dévoilés dans les prochains jours. Benoît Paire, lui, fait partie des engagés, tout comme Gaël Monfils, Fiona Ferro ou encore Kristina Mladenovic. Et l'Avignonnais en a profité pour glisser un petit tacle à l'Australien au passage. "Je ne suis pas sûr que tu aies le niveau pour jouer un tournoi FIFA...", lui a-t-il répondu avec humour. Décidément, à défaut d'arpenter les courts, les tennismen sont omniprésents sur les réseaux sociaux.

Masters Madrid Ferrer sort de sa retraite... pour le tournoi virtuel de Madrid 19/04/2020 À 15:16

Masters Madrid Les premiers inscrits au tournoi virtuel de Madrid sont connus : Pouille sera là, Murray aussi 09/04/2020 À 16:47