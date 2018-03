Del Potro a dévoré Krajinovic pour filer en quarts

Et une qui fait 14. Juan Martin del Potro a décroché ce mardi sa quatorzième victoire consécutive pour se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de Miami. Le Serbe Filip Krajinovic n'a rien pu faire et s'est fait balayer en deux petits sets : 6-4, 6-2. Mais l'Argentin, vainqueur coup sur coup des tournois d'Acapulco et d'Indian Wells, a connu une entrée en matière très difficile : il a perdu son service à deux reprises pour être mené 4-1.

Il s'est ensuite réveillé et n'a plus laissé que deux jeux à son adversaire. Au prochain tour, del Potro qui fait figure de favori du tournoi floridien après les éliminations du n°1 mondial Roger Federer et de Marin Cilic (n°3), sera opposé au Canadien Milos Raonic, 25e mondial. del Potro et Raonic, tous deux gros frappeurs, s'étaient affrontés en demi-finale à Indian Wells, un match remporté facilement par del Potro (6-2, 6-3).