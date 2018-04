John Isner bat Alexander Zverev en finale et remporte son premier titre en Masters 1000

La grande première de John Isner ! A 32 ans, et après quatre finales perdues, l'Américain a remporté le premier Masters 1000 de sa carrière, à Miami, en dominant Alexander Zverev en trois manches (6-7(4), 6-4, 6-4) et 2h29 de match. C'est le joueur le plus âgé à ouvrir son palmarès en Masters 1000. Une finale serrée où les deux hommes ont eu des occasions mais c'est finalement Isner, intraitable au service, qui a eu le dernier mot. Pour la première fois depuis 2003, les trois derniers Masters 1000 ont été remportés par des joueurs non-européens.

Pour la dernière à Key Biscayne avant le déménagement du tournoi, John Isner et Alexander Zverev ont offert à Miami une finale à suspense. L'Américain est le joueur qui est le mieux rentré dans son match, en obtenant cinq balles de break dans la première manche. Mais, combattant, Alexander Zverev a écarté le danger pour pousser son adversaire au tie-break. Alors qu'il menait 4-3 avec le mini-break en poche, Isner s'est mis à trembler et n'a plus remporté un seul point du jeu décisif.

Zverev craque, sa raquette trinque

En confiance après le gain de la première manche, Alexander Zverev a très bien débuté la deuxième en marquant deux jeux blancs de suite. John Isner, lui, n'a pas baissé de rythme et a attendu une baisse de régime du jeune Allemand pour piquer. Un coup de moins bien qui est intervenu en fin de deuxième set, où Zverev s'est trop précipité et a laissé les clés du jeu à un Isner très précis en coup droit. Le premier break réussi par le géant américain en finale d'un Masters 1000.

Isner a continué sur sa lancée en bousculant son adversaire et en restant très solide au service. Comme lors du deuxième acte, Alexander Zverev a bien résisté avant de s'effondrer au pire des moments. Après un coup droit dans le filet, l'Allemand a explosé sa raquette, ce qui lui a valu les sifflets du public floridien.

Comme un symbole, le géant américain a pu lever les bras après son 18e ace ! Isner remporte son premier Masters 1000 à 32 ans, c'est le plus vieux de l'ère Open à réaliser pareille performance. Le natif de Greensboro est de retour au premier plan, il faudra le surveiller de près pour l'arrivée du circuit sur terre battue.