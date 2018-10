4e titre à Shanghai pour Novak Djokovic, vainqueur en finale de Borna Coric, 6-3, 6-4

Inarrêtable Novak Djokovic ! 18e victoire de suite ce dimanche pour celui qui sera numéro deux mondial dès lundi. Le Serbe s'est offert un 32e titre en Masters 1000 en battant Borna Coric en finale à Shanghai. Un succès en deux manches (6-3, 6-4) et 1h36 de jeu qui lui offre un 4e trophée en terre chinoise. Aucun set ni break concédé cette semaine, Novak Djokovic est bien le patron de cette fin d'année, et se rapproche grandement de la première place mondiale.

Le film du match

La semaine de Novak Djokovic s'est donc conclue de la meilleure des manières, avec un nouveau trophée à mettre dans sa vitrine. Face à Borna Coric, le Serbe n'a presque pas trembler en finale. Rapidement dangereux avec sa qualité de retour, il a pris la mise en jeu adverse dans le sixième jeu de la première manche, et a gardé cet avantage jusqu'à la fin. Trop tendre, Borna Coric a eu du mal à rentrer dans son match pour la première finale en Masters 1000 de sa carrière.

A 215 points de Nadal

La seconde manche a été plus accrochée, malgré un break d'entrée obtenu par un Novak Djokovic intraitable. Le joueur croate a eu le mérite de s'accrocher et de bousculer un peu plus le numéro trois mondial, mais il a eu trop de déchet dans son jeu avec notamment 38 fautes directes. En face, le Serbe a bien géré son avance et n'a pas trembler malgré une balle de debreak obtenue par son adversaire. Avec 91% de points remportés derrière sa première balle, Novak Djokovic a globalement maitrisé la rencontre.

Sur une dernière erreur de Borna Coric, le récent vainqueur de l'US Open a pu lever les bras au ciel pour célébrer son quatrième titre à Shanghai, un record. Novak Djokovic est bien l'homme en forme de cette deuxième partie de saison : il vient d'enchainer un 18e succès de suite, encore un record cette saison.

Le grand objectif du Serbe est plus que jamais de reconquérir la première place mondiale, et il s'en rapproche grandement. Il n'est plus qu'à 215 points de Rafael Nadal au classement ATP, et 35 points à la Race. Novak Djokovic est lancée comme une fusée vers l'Espagnol, et pourrait le détrôner à Bercy.