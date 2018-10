Djokovic élimine Anderson et rallie les demi-finales

Novak Djokovic poursuit sereinement sa route à Shanghai. En quart de finale du Masters 1000 chinois, le Serbe a dominé en deux sets (7-6, 6-3) Kevin Anderson, 8e joueur mondial. Très solide à l'échange et performant à la relance comme souvent, il a ainsi enchaîné une septième victoire contre le Sud-Africain sur le circuit ATP. Il retrouvera ce samedi en demi-finale l'Allemand Alexander Zverev, vainqueur plus tôt dans la journée du Britannique Kyle Edmund (6-4, 6-4).

Novak Djokovic n'en finit plus de gagner. Après avoir triomphé successivement à Cincinnati et à l'US Open, le Serbe a enregistré un 16e succès consécutif en prenant le meilleur sur Kevin Anderson à Shanghai. Le numéro 3 mondial, plus que jamais concentré sur la conquête du trône, a encore impressionné par sa régularité à l'échange et sa longueur de balle moyenne qui ont eu raison d'un adversaire pourtant très accrocheur.

Djokovic, ce monstre de régularité

S'il n'a pas réussi à s'emparer de l'engagement adverse dans la première manche, Djokovic s'est montré particulièrement efficace sur son service (72 % de premières balles, 8 aces et une petite double faute), ne concédant son unique balle de break du match – également une balle de set d'ailleurs – qu'à 6-5 contre lui. Il a alors su résister aux assauts d'un Anderson en verve (30 coups gagnants) pour s'offrir le droit de disputer un jeu décisif totalement maîtrisé et remporté 7 points à 1.

Le géant sud-africain a laissé passer sa chance. Il a concédé un break fatal dans la foulée (7-6, 3-0). Constamment sous pression dès qu'il ne passait pas sa première balle (seulement 38 % de points gagnés derrière sa seconde), Anderson a clairement baissé de pied et a multiplié les fautes directes, 30 au total.

Véritable métronome à l'échange (24 coups gagnants pour 17 fautes directes), Djokovic a sereinement conclu au service. En demi-finale, il devra toutefois se méfier d'Alexander Zverev, qualifié officiellement pour le Masters, qui est sorti vainqueur de leur seul affrontement sur le circuit jusqu'ici, en finale à Rome en 2017.