Qualifié pour les demies de Shanghai, Alexander Zverev rejoint officiellement le Masters

Et un de plus. Après Nadal, Djokovic, Del Potro et Federer, Alexander Zverev s'est à son tour qualifié pour le Masters de fin de saison, qui se jouera à Londres début novembre. Lui qui ne voulait plus jouer ce mois-là va donc devoir se faire violence. L'Allemand a trouvé son salut en battant le Britannique et 14e mondial Kyle Edmund en deux sets et 1h10 de jeu (6-4, 6-4), en quart de finale du Masters 1000 de Shanghai vendredi.

C'est la deuxième année de suite que Zverev rejoint les cadors du circuit pour la grand-messe de fin d'année. L'an passé, il n'était pas parvenu à passer les poules, avec deux défaites en trois matches. Il ne reste plus que trois places à prendre dan le train pour Londres. Actuellement, Marin Cilic, Kevin Anderson et Dominic Thiem sont les mieux placés pour les décrocher. Mais Kei Nishikori et John Isner, qui suivent à la Race, n'ont pas dit leur dernier mot.