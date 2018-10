Shanghai - Roger Federer qualifié en quart après sa victoire sur Roberto Bautista 6-3, 2-6, 6-4

Roger Federer a eu chaud ce jeudi au Masters 1000 de Shanghai. Malmené par Roberto Bautista Agut en huitième de finale, le numéro deux mondial s'est finalement imposé en trois manches (6-3, 2-6, 6-4) et 1h52 de jeu. Il a notamment connu une grosse baisse de rythme dans le deuxième set avant de retrouver ses jambes au bon moment pour conclure la partie. Le Suisse est qualifié pour les quarts de finale du tournoi chinois, où il retrouvera Kei Nishikori.

En difficulté au tour précédent face à Daniil Medvedev, Roger Federer a encore eu du mal face à Roberto Bautista Agut pour son deuxième match de reprise après l'US Open. Pourtant tout a bien commencé pour le numéro deux mondial, qui a dominé l'Espagnol dans la première manche. Prise de balle tôt et une agressivité retrouvée, Roger Federer a montré de belles choses et a rapidement fait le break pour ne plus le lâcher.

Inexplicable trou d'air

Le Suisse a même enfoncé le clou en début de deuxième set, avec un break d'entrée…puis plus rien. Il a ensuite subi la loi de Roberto Bautista Agut, qui a profité de la baisse de régime physique du numéro deux mondial pour remporter quatre jeux consécutifs ! Un inexplicable trou d'air de la part de Roger Federer, qui n'a dû céder une troisième fois sa mise en jeu au moment de servir pour rester dans le set.

Dans le troisième acte, le Suisse a décidé de raccourcir les échanges en montant au filet. Une tactique payante qui a fait craquer l'Espagnol à 4-4, pourtant serein jusqu'à présent sur son service. Sur un dernier jeu blanc autoritaire, le Bâlois a pu pousser un ouf de soulagement. Le voilà en quart de finale du Masters 1000 de Shanghai. Mais face à Kei Nishikori au prochain tour, Federer devra éviter le trou d'air, sous peine de subir la loi du 12e joueur mondial.