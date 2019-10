Deux ans et demi. Une éternité. Andy Murray a remporté, lundi à Shanghai, son premier match en Masters 1000 depuis des lustres en venant à bout de l'Argentin Juan Ignacio Londero (56e) 2-6, 6-2, 6-3. Après 2h18 de jeu, le Britannique a conclu sur sa première balle de match. Il n'avait plus remporté de match en Masters 1000 depuis mai 2017 à Madrid.

Au 2e tour, le Britannique de 32 ans affrontera l'Italien Fabio Fognini (12e). Murray a repris la compétition en simple en août à Cincinnati où il a été battu au 1er tour par Richard Gasquet. Il a remporté deux matchs la semaine dernière à l'ATP 500 de Pékin, notamment face au 13e mondial Matteo Berrettini, ce qui lui a permis de remonter lundi du 503e au 289e rang mondial, lui qui avait été numéro 1 en 2016.

Retour gagnant

L'Ecossais participe grâce à une wild card au Masters 1000 de Shanghai qu'il a remporté trois fois (2010, 2011 et 2016). Le triple vainqueur en Grand Chelem (US Open 2012, Wimbledon 2013 et 2016) avait évoqué en janvier à Melbourne une probable retraite après Wimbledon 2019 - où il a évolué en double et double mixte - en raison de sa hanche récalcitrante.

Mais le succès de son opération lui a permis de revenir sur le circuit, d'abord en double, en juin avec d'emblée un titre sur le gazon du Queen's associé à l'Espagnol Feliciano Lopez.

(Avec AFP)