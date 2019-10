Federer, une rentrée sans forcer

Cette fois, Roger Federer ne s’est pas fait piéger. Quatre ans après avoir été surpris par Albert Ramos Vinolas dans les mêmes circonstances à Shanghaï, le numéro 3 mondial a pris sa revanche mardi contre l’Espagnol, 46e joueur mondial. Il l’a ainsi emporté en deux manches (6-2, 7-6) et 1h24 de jeu, au cours d’un match plutôt bien maîtrisé, surtout sur son engagement. S’il veut rallier les quarts de finale, le Suisse devra toutefois hausser le ton contre un David Goffin en forme et vainqueur facile de Richard Gasquet (6-2, 6-3) un peu plus tôt.

Si elle n’a pas été menée de main de maître, Roger Federer se satisfera de sa rentrée. Pour son premier match sur le circuit (même si la Laver Cup figure désormais au calendrier ATP) depuis sa sortie en quart de finale de l’US Open, il a plutôt bien retrouvé ses marques contre un adversaire dont le jeu ne lui sied pas vraiment. Gaucher et bon contreur en fond de court, Albert Ramos Vinolas a donné du fil à retordre au Bâlois dans un second set indécis mais au terme duquel ce dernier a su placer un coup d’accélérateur décisif.

