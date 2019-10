Ce vendredi est décidément fou à Shanghaï. Après Novak Djokovic, Roger Federer est donc tombé dès les quarts de finale. Le numéro 3 mondial a alterné le très moyen et l’exceptionnel pour finalement logiquement s’incliner (6-3, 6-7, 6-3) en un peu plus de deux heures contre un Alexander Zverev plus constant que lui et très solide tout au long de la partie. De retour à un excellent niveau, l’Allemand fait une belle opération dans la course au Masters puisqu’il prend la 7e place provisoire à la Race.

Alexander Zverev s’est remis à l’endroit et Roger Federer en a fait les frais. L’Allemand peut désormais se targuer de mener dans ses duels face au "Maestro" suisse 4 victoires à 3, après une performance remarquable vendredi. Très sujet aux sautes de concentration cette saison, il a su se montrer le plus stable mentalement au cours d’un match difficile à lire, mais dont le niveau et la tension ont tutoyé les sommets en fin de deuxième set quand le Suisse a refusé la défaite et a brutalement haussé le ton.

