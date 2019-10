Le contexte

Rafael Nadal forfait, Novak Djokovic et Roger Federer boutés hors du tableau avant même les demies, quatre joueurs de moins de 24 ans dans le dernier carré : un vent de fraîcheur a soufflé sur le Masters 1000 de Shanghai cette semaine. C’est dans ce contexte que Daniil Medvedev et Alexander Zverev, deux des plus brillants représentants de la "NextGen", se retrouveront dimanche, pour ce qui constituera une sixième finale d’affilée à mettre à l’actif du Russe.

Car la forme éblouissante du Moscovite n’a pas pris fin à l’issue de la tournée américaine. Le finaliste malheureux du dernier US Open a en effet enchaîné en s’imposant à Saint-Pétersbourg (ATP 250) et s’est montré intraitable en Chine jusqu’à présent. Celui que Nadal en personne a décrit comme étant "le meilleur joueur du monde actuellement" survole donc toujours les débats sur dur. Et sa soif de victoires (il en est déjà à 58 en 2019) semble intarissable...

Vidéo - Medvedev a pris un abonnement, même un Tsitsipas offensif n'y a rien changé 02:23

Zverev pourrait toutefois sérieusement contrarier les plans du joueur de 23 ans. Pas vraiment à son avantage durant la majeure partie de la saison, l’Allemand a redressé la barre ces dernières semaines (sept victoires et une seule défaite depuis la Laver Cup). Demi-finaliste à Pékin, "Sacha" a confirmé ses excellentes dispositions du moment en s’offrant Federer en quart (6-3, 6-7, 6-3). Un réveil qui tombe à point nommé, puisque le numéro 6 mondial n’est pas encore certain de pouvoir défendre son titre au Masters.

C’est en effet l’autre enjeu de ce mois d'octobre : quels seront les derniers qualifiés pour le grand rendez-vous londonien ? Derrière les six premiers de la Race (Nadal, Djokovic, Federer, Medvedev, Thiem et Tsitsipas), tout reste à faire concernant les deux ultimes strapontins. Zverev et Berrettini tiennent la corde, mais Bautista Agut, Goffin, Fognini, Nishikori et Monfils n’ont pas encore dit leur dernier mot. Avant de penser au tournoi de Paris, le natif d’Hambourg peut ainsi faire un pas supplémentaire vers la capitale du Royaume-Uni en cas de victoire finale à Shanghai.

Leur parcours

Daniil Medvedev

3e tour : bat Cameron Norrie (6-3, 6-1)

1/8e de finale : bat Vasek Pospisil (7-6, 7-5)

1/4 de finale : bat Fabio Fognini (6-3, 7-6)

1/2 finale : bat Stefanos Tsitsipas (7-6, 7-5)

Alexander Zverev

3e tour : bat Jérémy Chardy (7-6, 7-6)

1/8e de finale : bat Andrey Rublev (6-0, 7-6)

1/4 de finale : bat Roger Federer (6-3, 6-7, 6-3)

1/2 finale : bat Matteo Berrettini (6-3, 6-4)

Trois stats à avoir en tête

6. Alexander Zverev va disputer sa sixième finale de Masters 1000, la première depuis Rome en 2018. À seulement 22 ans.

Vidéo - Berrettini n'a pas été grandiose, contrairement à Zverev 02:38

7. Daniil Medvedev va devenir le septième joueur depuis 2000 à avoir disputé neuf finales ou plus au cours d’une même saison. Le Russe intègre un cercle restreint composé de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray, David Ferrer et Marat Safin.

28. Depuis fin juillet, Medvedev a remporté 28 matchs. Il n’a connu que trois défaites sur cette même période, toutes en finale : contre Nick Kyrgios à Washington (7-6, 7-6) et Rafael Nadal à Montréal (6-3, 6-0) et à Flushing Meadows (7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4).

Ils ont dit

Daniil Medvedev : "Disputer six finales d’affilée, dont trois en Masters 1000 et une en Grand Chelem, c’est quelques chose dont je ne pouvais décemment pas rêver, pour être tout à fait honnête. Mais je veux surfer sur cette dynamique le plus longtemps possible, et j’espère en enchaîner une septième, voire une huitième."

Daniil Medvedev - Shanghai 2019Getty Images

Alexander Zverev : "Medvedev est différent cette année. Il propose un niveau de performance incroyable. Depuis quelques mois, il est probablement le meilleur joueur du monde. Il est véritablement en train de produire le meilleur tennis de sa vie."

Le facteur X : La fraîcheur

Elément primordial s’il en est, la fraîcheur est une donnée sans doute encore plus déterminante en fin de saison, lorsque les organismes ont déjà été bien éprouvés par des mois de compétition. C’est bien cet élément qui pourrait faire la différence dimanche. Depuis qu’il a lancé son marathon en Amérique du Nord, Medvedev a disputé 31 matchs (en 74 jours), dont certains d’une très haute intensité. Durant le même laps de temps, Alexander Zverev ne s’est présenté sur le court qu’à 18 reprises. Et sa demie face à Matteo Berrettini a tourné court (1h07 de jeu).

Notre avis

Entre ces deux gros serveurs, les aces risquent de pleuvoir et les breaks ne devraient pas être légion. Ce duel pourrait donc ressembler à un long bras de fer, susceptible de basculer sur un détail. Avec un très léger avantage pour Zverev, a priori un peu plus frais que son adversaire, face auquel il ne s’est jamais incliné sur le circuit principal (4-0).

Notre pronostic : Zverev en trois sets.