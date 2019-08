Gaël Monfils n'a pas livré un grand match cette nuit à Montréal. Mais il l'a emporté, pour la centième fois de sa carrière en Masters 1000. Le numéro 1 français, tête de série N.16 du tournoi, a battu le Canadien Peter Polansky, 172e mondial et invité par les organisateurs, en trois sets au premier tour : 6-7, 6-3, 6-3.

Monfils a réussi à imposer son rythme après une première manche compliquée. Il a mis du temps à se lâcher. "Je savais qu'il [Polansky] jouait très bien et il a réussi à se détendre un peu" dans le premier set alors que "j'étais un peu tendu", a estimé le Français de 32 ans. Au prochain tour, il affrontera le Biélorusse Ilya Ivashka ou le Sud-Koréen Soonwoo Kwon, tous deux issus des qualifications.

"La Monf", tout sourire, lors de son succès cette nuitGetty Images

Gasquet, sur Nishikori : "Je l'ai souvent battu..."

Pour son premier match de la saison sur dur, Richard Gasquet, 66e mondial, est pour sa part venu à bout de son compatriote Benoît Paire : 7-6(2), 6-4. Plutôt une surprise, à l'aune de leur résultats récents, Paire restant sur un bon tournoi à Washington (quart de finaliste). "Ce n'est pas évident, je suis toujours à la recherche de physique, de sensations, donc c'est important de gagner des matches", a observé Gasquet qui affrontera au prochain tour le Japonais Kei Nishikori, tête de série N.5. "Je le connais bien, je l'ai souvent battu, je sais comment il joue, je sais l'intensité qu'il met, ça va être un match très difficile. À moi justement de continuer à progresser", a noté le Biterrois.

Autre Français en lice dans la soirée québecoise : Pierre-Hugues Herbert est tombé sur plus fort que lui, en la personne d'un Denis Shapovalov inspiré à Montréal. Le Canadien de 20 ans, demi-finaliste ici en 2017 après avoir notamment battu Rafael Nadal en huitièmes, s'est imposé en deux sets : 6-3, 7-5. Plus tôt, concernant le contingent tricolore, Adrian Mannarino s'était imposé face à Mikhail Kukushkin, alors que Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille avaient été sèchement battus par Jan-Lennard Struff et Milos Raonic. Stan Wawrinka a lui gagné le choc du jour, face à Grigor Dimitrov.

Récapitulatif des résultats de la première journée :

Adrian Mannarino (FRA) bat Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-4, 6-4

bat Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-4, 6-4 Tommy Paul (USA) bat Brayden Schnur (CAN) 6-1, 6-2

Ilya Ivashka (BLR) bat Soonwoo Kwon (KOR) 7-6 (7/3), 6-4

Gaël Monfils (FRA/N.16) bat Peter Polansky (CAN) 6-7 (4/7), 6-3, 6-3

bat Peter Polansky (CAN) 6-7 (4/7), 6-3, 6-3 Roberto Bautista (ESP/N.10) bat Bernard Tomic (AUS) 6-3, 6-2

Richard Gasquet (FRA) bat Benoît Paire (FRA) 7-6 (7/2), 6-4

bat 7-6 (7/2), 6-4 Stan Wawrinka (SUI) bat Grigor Dimitrov (BUL) 6-4, 6-4

Milos Raonic (CAN/N.17) bat Lucas Pouille (FRA ) 6-4, 6-4

) 6-4, 6-4 Nikoloz Basilashvili (GEO/N.13) bat Dusan Lajovic (SRB) 3-6, 6-4, 6-4

Jan-Lennard Struff (GER) bat Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 6-2, 6-2

6-2, 6-2 Cameron Norrie (GBR) bat Márton Fucsovics (HUN) 5-7, 6-2, 6-3

Christian Garín (CHI) bat Laslo Djere (SRB) 6-2, 7-6 (7/4)

Denis Shapovalov (CAN) bat Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-3, 7-5