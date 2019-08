Félix Auger-Aliassime a longtemps cru que ce jeudi serait parfait. Pour son 19e anniversaire, le prodige canadien a tenu la dragée haute à Karen Khachanov mais a fini par céder. Le Russe a eu le dernier mot après une lutte de trois sets (6-7, 7-5, 6-3) et 2h50 de jeu, en huitième de finale du Masters 1000 de Montréal. Longtemps chahuté et frustré, le 8e joueur mondial retrouvera le 7e, Alexander Zverev, vainqueur in extremis de Nikoloz Basilashvili (7-5, 5-7, 7-6), vendredi pour une place en demi-finale.

Plus d'infos à suivre...