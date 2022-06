L'image a choqué tous les spectateurs et téléspectateurs de la demi-finale de Roland-Garros. Tout comme le cri d'Alexander Zverev lors de sa chute chute vendredi dernier. En se déchirant les ligaments latéraux de la cheville droite, l'Allemand a non seulement vu son tournoi se terminer, mais aussi le reste de sa saison compromise. Opéré mardi, il a d'ores et déjà déclaré fait une croix sur Wimbledon , mais la suite est plus floue. Sera-t-il rétabli pour l'US Open où il avait atteint les demi-finales l'an dernier ? Consultant pour Eurosport Allemagne et interrogé sur le sujet dans le podcast "Das Gelbe vom Ball", son frère aîné Mischa a refusé de s'engager sur une date de reprise.

"Nous ne voulons pas planifier son retour pour le moment, parce que si on dit que ce sera dans un mois ou deux, il va se mettre à compter chaque jour et se demander s'il va y arriver ou pas. Et puis, on est si déçu quand on n'y arrive pas. Quand nous disons, 'Ok, ça prendra cinq ou six mois', on travaille pour. C'est très, très loin. C'est pour ça que nous avons dit que nous ne réfléchissions pas en termes de jours, de semaines ou quoi que ce soit. On contrôle juste l'état du pied et de la jambe, comment Sascha se sent physiquement", a-t-il expliqué.

Un soutien moral indispensable dans cette période d'incertitude

En attendant, l'enjeu est de maintenir le moral au beau fixe. Alexander Zverev doit ainsi rester encore quelques jours à l'hôpital avant de revenir chez lui à Monaco. Et pour que son frère cadet ne broie pas trop de noir alors qu'il doit s'armer de patience avant d'entamer sa rééducation, Mischa a un rôle à jouer.

"Il va bien, vu les circonstances. Il a vite retrouvé le sourire et nous avons parlé au téléphone plusieurs fois. Sascha m'a dit : 'Viens, je m'ennuie, on va jouer à la Playstation.' Il m'a donné un jeu de construction de 9000 pièces en Lego pour la naissance de mon second fils. Je pense que je lui rendrai, parce qu'il a assez de temps pour construire le Colisée maintenant ! Je suis le gars positif avec le sourire sur le visage qui dit toujours : 'Ok, comment on planifie notre entraînement ? Combien de pompes faisons le premier, le deuxième, le troisième jouer.' J'ai tendance à prévoir les choses, à me projeter : que pouvons-nous faire maintenant, comment bien utiliser le temps dont nous disposons ?", a-t-il détaillé.

Nadal et Federer sont les meilleurs exemples : ils reviennent et ils gagnent des Grands Chelems

La frustration est d'autant plus grande pour Alexander Zverev qu'avant sa chute, il faisait plus que rivaliser avec Rafael Nadal lors de cette demi-finale. Comme l'a noté Mischa, le Majorquin était loin d'être impérial physiquement et qui sait ce qu'il serait advenu sans cet incident ? Ironie du sort, alors qu'il est désormais alité, le champion olympique deviendra la semaine prochaine numéro 2 mondial, à une petite marche du trône. De quoi le frustrer un peu plus et lui donner l'envie de revenir plus vite.

Et pourtant Mischa insiste : il ne faudra rien précipiter. "Une fois que ça ira physiquement, il faudra que son jeu fonctionne, parce que Sascha ne veut pas revenir et jouer mal. Rafael Nadal et Roger Federer sont les meilleurs exemples de ce point de vue : ils reviennent et ils gagnent des Grands Chelems, et c'est ce que Sascha veut faire. Ça veut dire qu'il fera tout pour être de retour à 100 % et aussi fort sinon plus qu'avant. Il se peut Sascha revienne encore plus confiant. C'est ce que je pense, ce que je crois. Je le connais assez bien et je pense que c'est ce qu'il fera, pour nous prouver à tous qu'il en est capable." C'est tout le mal qu'on lui souhaite après une fin de Roland si tragique.

