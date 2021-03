Novak Djokovic a bien des raisons de sourire. Quelques jours après avoir décroché son 18e titre en Grand Chelem (le 9e à l'Open d'Australie) et alors qu'il s'apprête à ravir le record du plus grand nombre de semaines passées à la première place mondiale à Roger Federer, le Serbe semble bien se remettre de sa blessure aux abdominaux. Son site officiel a ainsi dévoilé son programme provisoire à venir et le prochain tournoi du "Djoker" sera bien le Masters 1000 de Miami à la fin du mois (24 mars-4 avril).