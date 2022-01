Les têtes de série n°1 du tableau de double féminin ont tenu leur rang lors de cet Open d'Australie. La paire tchèque composée de Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova se sont imposées en finale ce dimanche, après une belle bataille en trois manches (6-7, 6-4, 6-4) et 2h44 de jeu, face à Anna Danilina et Beatriz Maia.

Finalistes l'an dernier à Melbourne, elles ont cette fois décroché le Graal australien pour s'adjuger un quatrième titre commun en Grand Chelem. Depuis qu'elles ont commencé à jouer ensemble en 2016, Krejcikova et Siniakova ont déjà remporté Roland-Garros (2018 et 2021) ainsi que Wimbledon (2018).

