Roger Federer passe en 3 sets face à Jan-Lennard Struff, 6-4, 6-4, 7-6

La route vers la défense de son titre se poursuit sans encombre pour Roger Federer ! Programmé en dernier match de la night session sur la Rod Laver Arena, le Suisse a dominé Jan-Lennard Struff en trois manches (6-4, 6-4, 7-6(4)) et 1h55 de jeu. Federer a récité toute sa panoplie et notamment en passing, souvent attaqué par un Allemand avec une stratégie très offensive durant toute la rencontre. Breaké dans le troisième set, le numéro deux mondial a accéléré pour se sortir de ce piège et assurer la qualification pour le 3e tour de l'Open d'Australie. Lors duquel il affrontera Richard Gasquet.

