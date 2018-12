Un "Super tie-break" à 6-6 dans le 5e set : l'Open d'Australie va aussi faire sa mue

La révolution du All England Club a trouvé un écho en Australie. Alors que Wimbledon a décidé, en octobre, d'abandonner le format des deux jeux d'écart au cinquième set et d'adopter le tie-break à 12 jeux partout, le premier tournoi du Grand Chelem de l'année est en passe de prendre une décision encore plus radicale. Selon les informations du Times, l'Open d'Australie pourrait mettre en place le système du "Super tie-break".

L'idée est donc toujours la même, à savoir réduire la durée potentielle des rencontres et la fatigue des joueurs, tout en conservant les tribunes pleines. Le procédé est, en revanche, un peu différent : dans ce jeu décisif, qui débuterait à 6-6 dans le cinquième set pour les rencontres du simple messieurs, le gagnant serait le premier joueur à atteindre dix points, et non sept. Avec, bien entendu, la condition d'en avoir deux points d'écart sur son adversaire. Ce nouveau tie-break est déjà en vigueur dans certaines compétitions de double, notamment au Masters.

Roger Federer en finale de l'Open d'Australie 2018Getty Images

Alors que les joueurs doivent encore être consultés, la mesure a été approuvée par le Grand Slam Board, et pourrait être instaurée dès le 14 janvier prochain, date du début du tournoi. En 2019, Roland-Garros pourrait donc être une exception en demeurant le dernier tournoi du Grand Chelem à ne pas adopter de jeu décisif dans la dernière manche.