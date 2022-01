Tennis

OPEN D'AUSTRALIE - SANS DJOKOVIC, QUEL EST LE GRAND FAVORI ?

OPEN D'AUSTRALIE - TENNIS - En l'absence du numéro un mondial Novak Djokovic, le tableau de l'Open d'Australie s'est considérablement ouvert. Mais entre Alexander Zverev, Rafael Nadal, Daniil Medvedev et d'autres, y a-t-il vraiment un grand favori qui se dégage ? Arnaud Di Pasquale et ses comparses Bertrand Milliard et Laurent Vergne donnent leur pronostic dans le podcast DiP Impact.

00:09:00, il y a 12 minutes