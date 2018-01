Andy Murray forfait jusqu'à la saison sur herbe après une opération de la hanche

Ce n'est sans doute pas de cette façon qu'Andy Murray espérait démarrer 2018. Après avoir pris un long break en fin de saison dernière pour soigner ses douleurs à la hanche, le Britannique espérait effectuer un retour en grande pompe. C'est raté. Après avoir déclaré forfait pour le tournoi de Brisbane la semaine passée, le Britannique a annoncé sur sa page Facebook son forfait pour l'Open d'Australie. Et un peu plus encore. Selon ses termes, il espère effectuer son retour lors de la saison sur herbe, c'est-à-dire pas avant juin prochain.

"Aujourd'hui, j'ai subi une intervention réussie sur ma hanche à Melbourne. [...] J'ai hâte de revenir à la compétition lors de la saison sur herbe" détaille-t-il dans son long message Facebook. Une issue logique tant ses problèmes de hanche lui ont posé de nombreux problèmes ces dernières semaines. A Abou Dabi, où il avait remplacé Novak Djokovic au pied levé, il avait semblé terriblement gêné face à Roberto Bautista Agut. Il avait alors ouvertement évoqué la possibilité de se faire opérer, histoire de mettre toutes ces histoires derrière lui. C'est désormais chose faite.

19e au classement ATP ce lundi, le Britannique va donc continuer sa descente aux enfers en sortant du Top 100 et en abordant la saison sur herbe avec seulement 360 petits points. Même si son classement protégé lui permettra de se protéger d'éventuels premiers tours piégeux. Il n'empêche, son forfait prive d'ores et déjà l'Open d'Australie et Roland-Garros de l'une de ses têtes d'affiche. Et la planète tennis d'un concurrent sérieux au duo Federer-Nadal qui a dominé l'année 2017.