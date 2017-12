Nadal, Murray, Djokovic, Wawrinka : seront-ils prêts pour Melbourne ?

Nadal, un genou à terre

Numéo 1 mondial, Rafael Nadal a connu une fin de saison 2017 tronquée par des soucis à son genou droit. Touché à Shanghai en octobre dernier, l'Espagnol avait ensuite été contraint de déposer les armes à Paris-Bercy puis au Masters de Londres. Après trois semaines de repos bien méritées, le taureau de Manacor devait s'entraîner cette semaine avec son sparring-partner Joao Sousa. Un entraînement finalement annulé. "Il n'est toujours pas prêt à s'entraîner. Il m'a appelé pour me dire qu'il ne se sentait pas bien", a révélé Sousa dans la presse portugaise.

En début de semaine, Nadal se serait aussi rendu à Barcelone pour faire examiner son genou par le docteur Ángel Ruiz Cotorro. Inquiétant sachant que "Rafa" a un programme copieux avant l'Open d'Australie qui débute le 15 janvier prochain et où il espère faire mieux que sa finale perdue face à Roger Federer l'an dernier. Nadal est censé participer aux tournois d'Abu Dhabi (exhibition du 28 au 30 décembre) et de Brisbane (ATP 250 du 31 décembre au 7 janvier) et aussi jouer un Fast4 le 8 janvier à Sydney.

Murray, une hanche qui flanche

Absent depuis juillet dernier et son élimination en quart de finale de Wimbledon, Andy Murray est retombé à la 16e place mondiale, lui qui avait débuté l'année 2017 dans la peau de numéro un. La faute à une blessure à la hanche droite, qu'il a décidé de soigner sans se faire opérer.

Réapparu sur les courts le 7 novembre lors d'un match de charité face à Roger Federer, l'Ecossais est censé faire son retour à la compétition à Brisbane dans neuf jours. Mais selon la presse anglaise, Murray est en retard dans sa préparation et a retardé son départ pour l'Australie, où il devait se rendre avant Noël histoire de s'acclimater et préparer au mieux la nouvelle saison.

Djokovic, coude toujours

Lui aussi n'a plus joué en match officiel depuis juillet dernier et son abandon en quart de finale de Wimbledon face à Tomas Berdych. Touché au coude droit et usé mentalement, Novak Djokovic avait mis fin à sa saison 2017 dès le 26 juillet dernier. Le Serbe, désormais 12e mondial, a retapé dans la balle mi-novembre et a renforcé son staff en engageant Radek Stepanek, qui l'entraînera aux côtés d'André Agassi.

Dans quel état sera-t-il en ce début d'année 2018 ? C'est toute la question. Visant lui aussi un retour au top pour le premier Grand Chelem de la saison à Melbourne, "Nole" doit effectuer son come-back à Abu Dhabi avant de défendre son titre à Doha (du 1er au 6 janvier) puis de jouer un match d'exhibition à Melbourne le 10 janvier, cinq jours avant l'Open d'Australie. Un retour aux affaires qui sera très attendu et qui suscite certaines inquiétudes. "Sa blessure au coude est extrêmement grave, a confié au média suisse Le Temps un "très bon connaisseur français du circuit ATP". Une partie de son entourage lui a conseillé de se faire opérer. Lui n’a pas voulu, de peur de finir comme Del Potro, de n’être plus qu’un joueur capable de briller par intermittence."

Nishikori ne verra pas Brisbane

Redescendu au 22e rang mondial après avoir mis fin à sa saison 2017 en août dernier, la faute à une blessure au poignet droit, le Japonais Kei Nishikori devait lui reprendre la compétition dans les jours à venir du côté de Brisbane. Il a finalement dû déclarer forfait. Une mauvaise nouvelle sachant qu'il avait été finaliste l'an dernier de ce tournoi.

"Je suis très déçu de rater Brisbane cette année. Depuis des années c'est mon premier tournoi de la saison et je m'y suis toujours senti comme à la maison. J'espère vraiment pouvoir y revenir dans le futur", a réagi Nishikori sur le compte Twitter du tournoi australien. Sera-t-il rétabli pour Melbourne ?

Wawrinka déclare forfait pour Abu Dhabi

Absent lui aussi depuis juillet dernier et sa défaite au premier tour de Wimbledon, Stan Wawrinka confiait au début du mois lors d'une conférence de presse viser un retour pour l'Open d'Australie. Le numéro 9 mondial devait initialement retrouver du rythme à Abu Dhabi. Un tournoi d'exhibition que le Vaudois de 33 ans ne disputera finalement pas, pas plus que Milos Raonic (absent depuis octobre et une blessure au mollet).

"Je ne suis pas encore en mesure de jouer à ce niveau", a-t-il annoncé cette semaine, lui qui a été opéré deux fois du genou gauche cet été avant de perdre son entrraîneur Magnus Norman. Un genou qui le gêne encore, comme il l'a confié à Matin Dimanche : "Pour certains mouvements, je dois faire attention. Et je dois aussi veiller aux autres parties du corps, qui doivent s'adapter aux changements. Je n'aurais pas imaginé que mon retour puisse être aussi dur".