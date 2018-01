Tranquille, Roger Federer élimine Aljaž Bedene au 1er tour

Une entame facile pour le tenant du titre. Roger Federer s'est rapidement qualifié pour le deuxième tour de l'Open d'Australie ce mardi. Pour le premier match de la night session à Melbourne, il a dominé le Slovène Aljaz Bedene en trois manches (6-3, 6-4, 6-3) et 1h39 de jeu. Une rencontre maitrisée de bout en bout par Roger Federer, qui aura fait le break tôt dans chaque set pour se faciliter la tâche et s'ouvrir le chemin de la qualification. Il sera de retour dès jeudi sur les courts pour affronter l'Allemand Jan-Lennard Struff, son prochain adversaire.

Un an après son chemin victorieux à l'Open d'Australie, Roger Federer était de retour sur la Rod Laver Arena pour débuter la défense de son titre. Opposé à Aljaz Bedene, adversaire qu'il n'avait jamais affronté, le Suisse n'a pas mis longtemps à prendre ses marques. Avec un break dès le deuxième jeu du match, Federer a fait savoir au Slovène que l'exploit allait être difficile à réaliser face à lui. Après 20 minutes de jeu, le numéro deux mondial a plié la première manche sur sa mise en jeu.

41 fautes directes pour Federer

Pas rassasié pour autant, Roger Federer a débuté le deuxième set par un nouveau break, histoire d'enfoncer son adversaire encore un peu plus. Mais Bedene a eu le mérite de ne pas sombrer et a même eu des occasions de debreak pour se relancer, sans succès. Avec 41 fautes directes dans ce match, le numéro deux mondial a eu du mal à se mettre totalement à l'abri d'un retour du Slovène, mais il a pu compter sur sa bonne performance au service (77% de points remportés derrière sa première balle et 12 aces) pour s'en sortir.

Mené deux sets à rien, Aljaz Bedene a continué à jouer son jeu, à se battre, mais il a semblé court physiquement pour résister à l'assaut final de Federer. Le Suisse a encore breaké son adversaire en début de manche avant de parfaitement gérer cette avance jusqu'à la victoire. Une qualification rapide pour le deuxième tour de l'Open d'Australie, qui le lance parfaitement pour la défense de sa couronne. Il retrouvera Jan-Lennard Struff dès jeudi, adversaire qu'il n'a rencontré qu'une seule fois, avec une victoire à la clé.