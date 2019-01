Alexander Zverev domine Alex Bolt et passe en 8es

Alexander Zverev n'a pas fait de sentiments. Opposé à l'invité australien Alex Bolt, le quatrième joueur mondial a fait le travail en trois sets rondement menés (6-3, 6-3, 6-2) et 1h52 de jeu au 3e tour de l'Open d'Australie. Cette victoire lui assure de devenir numéro 3 mondial à l'issue du tournoi, même si Roger Federer venait à conserver son titre. En huitièmes de finale, un défi bien plus grand l'attend puisqu'il défiera le Canadien Milos Raonic, tombeur de Pierre-Hugues Herbert (6-4, 6-4, 7-6) plus tôt dans la journée.

Alexander Zverev s'est rassuré. Après sa victoire au bout des cinq sets au tour précédent contre Jérémy Chardy, l'Allemand a évité de dépenser trop d'énergie ce samedi en ouverture de la session de nuit sur la Rod Laver Arena. Il a rapidement su éteindre l'invité australien Alex Bolt, 155e au classement ATP, qui avait successivement dominé l'Américain Jack Sock et le Français Gilles Simon lors des deux premiers tours.

Zverev a rendez-vous avec Raonic

Appliqué, Zverev s'est appuyé sur une première balle efficace (65 % dans le court, 14 aces) pour protéger son service (un seul break concédé) et dicter l'échange. Il a également rapidement pris la mesure de l'engagement adverse, réalisant trois breaks dans le premier set (six sur l'ensemble du match).

S'il a fait preuve de quelques approximations encore dans le jeu (26 fautes directes pour 29 coups gagnants), Zverev a globalement maîtrisé son sujet. Mais en huitièmes de finale, Milos Raonic s'annonce comme un obstacle de taille, potentiel révélateur de ce que peut espérer l'Allemand dans ce tournoi. Le Canadien, déjà vainqueur de Nick Kyrgios et Stan Wawrinka à Melbourne, a les armes pour rendre ce duel très indécis.