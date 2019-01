Après avoir eu 4 balles de match, Gilles Simon s'incline face à l'invité australien, Alex Bolt

C'est une vraie déception ! Et pour plusieurs raisons. Fort de deux demi-finales début 2019 (Pune et Sydney), Gilles Simon avait un coup à jouer face à Alex Bolt, un invité australien qui n'avait gagné qu'un seul petit match sur le circuit avant cet Open d'Australie. Il y a aussi la physionomie de ce match durant lequel le Français a eu l'occasion de conclure au 4e set. Mais au final, il s'est fait surprendre par l'invité australien en cinq sets 2-6, 6-4, 4-6, 7-6, 6-4.

Comme l'année dernière, Simon quitte donc Melbourne dès le 2e tour. Ce quatrième set lui restera en travers de la gorge quand il repensera à ce tournoi 2019. Après avoir eu un break d'avance, il n'a aussi pas su conclure au tie-break. Il a ensuite laissé filer quatre balles de matches avant de perdre le set ! Et dans le cinquième set, un dernier sursaut lui a permis de débreaker Bolt mais l'Australien a de nouveau creusé l'écart dans la foulée.

Inconstant et auteur de 88 fautes directes (contre 53 pour Simon), Alex Bolt a eu le mérite de ne jamais lâcher et de prendre sa chance. C'est souvent qui lui a dicté le jeu devant un Simon trop tendre et pas assez entreprenant. Lui a conclu à sa première occasion, les quatre heures de match juste dépassées. Invité, le 155e mondial, soutenu par un public très enthousiaste et bruyant, est ainsi l'une des belles histoires de cette première levée du Grand Chelem de l'année !