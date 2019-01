Tsonga, destination Djokovic

Mine de rien, on n'avait plus revu Jo-Wilfried Tsonga dans un tournoi du Grand Chelem depuis un an. Eloigné des courts pendant plusieurs mois l'an dernier après une blessure au genou, l'ex numéro un français avait manqué Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. A Melbourne, on le sent plein d'envie, avec à 33 ans une motivation de junior à l'idée de retrouver à nouveau le terrain et les grands tournois. Cela s'est senti mardi face à Martin Klizan, que le Manceau a écarté en trois manches (6-4, 6-4, 7-6).

Exilé sur le court 7, une rareté pour lui, plus habitué aux courts principaux en Australie, et face à un adversaire toujours complexe à appréhender, Tsonga a su déjouer tous les pièges. "Nerveusement, c'était un match intense pour moi, a confié JWT au micro d'Eurosport à la sortie du court. Martin, c'est un joueur fantasque, on ne sait jamais trop où il va jouer, il utilise beaucoup de zones et il est irrégulier. Alors je suis content d'avoir gagné, c'est une très bonne chose."

Impérial au service

D'avoir gagné, qui plus est en trois manches et moins de deux heures trente, presque à l'économie au rayon consommation d'énergie. Autre bonne nouvelle, Tsonga a très bien servi. C'est même un euphémisme : sur sa première balle, il n'a laissé que des miettes à Klizan. 53 points joués, 50 gagnés, soit 94% de réussite. Et comme il a également empoché plus de la moitié des points sur son second service, le Sarthois n'a jamais été mis en danger sur son engagement. Son adversaire n'a pas eu la moindre balle de break.

S'il s'était montré un peu plus réaliste, Jo-Wilfried Tsonga aurait même pu conclure ce match un peu plus rapidement. Mais il n'a converti que deux balles de break sur treize et cela aurait pu finir par coûter cher dans le troisième set. Ce fut déjà son péché mignon à Adélaïde lors de son tournoi de reprise. A corriger s'il veut avoir une chance d'exister face à son probable prochain adversaire, un certain Novak Djokovic. "Je ne pense pas que ce sera sur le court 7", a rigolé Tsonga. "Je vais m'accrocher, jouer mon jeu et on verra bien", a-t-il conclu.