Milos Raonic écarte Nick Kyrgios en trois sets (6-4, 7-6, 6-4)

C'était un des chocs attendus du premier tour, il n'a pas tenu ses promesses. Milos Raonic n'a eu besoin que de trois manches (6-4, 7-6(5), 6-4) pour se défaire de Nick Kyrgios pour son entrée en lice à l'Open d'Australie. Le Canadien a écœuré l'idole locale avec notamment 30 aces et 53 coups gagnants. En face, l'Australien n'a pas été souverain dans les moments importants de la rencontre et a visiblement terminé avec une blessure au genou droit. Qualification en poche, Milos Raonic aura fort à faire au deuxième tour, où il affrontera le vainqueur de l'édition 2014, Stan Wawrinka.

Comme attendu, ce Raonic - Kyrgios a été une affaire de service. Dans la première manche, les deux hommes ont fait jeu égal sur leurs mises en jeu jusqu'à 5-4. Le bras de Kyrgios a finalement tremblé et Raonic en a profité pour faire le break et ainsi mener une manche à rien. Strappé au genou droit, l'Australien est apparu frustré par sa situation physique et s'est vite énervé sur le court, notamment après la perte du premier acte.

Tourné vers Wawrinka

Malgré tout, Kyrgios n'a pas lâché le match et a même poussé Raonic au tie-break dans la deuxième manche, bien aidé par ses 80% de premières balles. Mais le Canadien n'a pas tremblé et a montré beaucoup de sang froid dans le money-time pour remporter ce jeu décisif. Avec 30 aces et 90% de points remportés derrière sa première, Raonic s'est mis à l'abri et n'a pas concédé une seule balle de break dans cette rencontre.

Il a breaké Nick Kyrgios en milieu de troisième set pour garder cet avantage jusqu'au bout. Un match solide et convaincant de la part du géant canadien, qui a maintenant rendez-vous avec un ancien vainqueur à Melbourne. Au deuxième tour, il défiera Stan Wawrinka, adversaire contre qui il n'a plus perdu depuis 2015. Ce sera l'un des chocs de la journée de jeudi.