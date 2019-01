Open d 'Australie - Cornet qualifiée pour le 2e tour, Parmentier, Burel et Ferro éliminées

Alizé Cornet a décroché son billet pour le 2e tour de l'Open d'Australie en s'imposant contre Lara Arruabarrena, 6-2, 6-2. La Française passe le 1er tour d'un Grand Chelem pour la première fois depuis Roland-Garros l'année passée. Elle va défier au deuxième tour l'Américaine Venus Williams (36e), 38 ans et encore finaliste de l'Open d'Australie en 2017. L'aînée des soeurs Williams a dû batailler plus de 2h30 min pour renverser la Roumaine Mihaela Buzarnescu (26e) en trois manches 6-7 (3/7), 7-6 (7/3), 6-2.

Ce n'était pourtant pas la journée des Françaises ce mardi à l'Open d'Australie. Sur les trois qui ont déjà joué à Melbourne, aucune n'a réussi à se hisser au deuxième tour du premier Grand Chelem de l'année. Pauline Parmentier s'est inclinée en deux manches (6-4, 7-6(5)) face à la jeune Anastasia Potapova, 17 ans. La Russe, 93e joueuse mondiale, a été ultra réaliste dans ce match avec un 3/3 sur ses balles de break. En face, Pauline Parmentier n'a converti que deux de ses sept balles de break, l'une des clés de ce premier tour perdu.

Vidéo - Sans forcer, Cornet a fait chuter Arruabarrena : les temps forts de son succès 02:30

Ferro et Burel prennent la porte

Pas de qualification non plus pour Fiona Ferro, qui disputait cette nuit le premier match de sa carrière à l'Open d'Australie. Sur le court 8, le Français a pourtant eu les premières occasions de break mais c'est son adversaire, Qiang Wang, qui a finalement trouvé la faille pour basculer en tête en fin de première manche. Le break en poche d'entrée de second set, la Chinoise a résisté aux tentatives de retour de Fiona Ferro et s'est imposée en deux manches (6-4, 6-3). "Je suis forcément déçue, commenta la Française. J'ai six balles de break et je n'ai rien su en faire. Wang a très bien joué et moi j'ai commis des erreurs. Il me manque de l'expérience, je vais l'acquérir", a déclaré la Française à l'issue de la rencontre.

Tout comme Fiona Ferro, Clara Burel participait la nuit dernière à son premier Open d'Australie à seulement 17 ans. Bénéficiaire d'une wild-card, la numéro un mondiale juniors a fait honneur à son invitation face à Carla Suarez Navarro. Elle a surpris l'Espagnole en prenant d'entrée sa mise en jeu avec un tennis agressif. Mais le manque d'expérience de Clara Burel a pris le dessus et a permis à Suarez Navarro de renverser la situation dans le premier acte avant de dérouler dans le second (7-5, 6-2).