Open d'Australie

Un Roland-Garros, un Wimbledon, la place de numéro un mondiale : les palmarès de Garbiñe Muguruza et Simona Halep sont proches sur les points les plus importants. La seconde a succédé à la première au sommet du classement WTA en octobre 2017 et y est restée plus longtemps (64 semaines en deux fois contre 4 semaines) mais pour le reste, l'Espagnol et la Roumaine se ressemblent. L'enjeu de cette demi-finale est assez simple : celle qui perd restera bloquée à deux Grands Chelems quand l'autre aura une occasion de passer à trois.

Le parcours de Simona Halep à Melbourne ne peut qu'imposer le respect. Aucun set concédé, 28 jeux lâchés en cinq matches, la Roumaine a joué au rouleau compresseur. Anett Kontaveit, pourtant tête de série, peut en témoigner, elle qui n'est restée que 53 minutes sur le court en quart de finale. Un ouragan lui est passé dessus. Muguruza a du souci à se faire même si son tournoi laisse tout de même entrevoir quelques motifs d'espoir.

Vidéo - Halep - Kontaveit : le résumé 02:51

Au souvenir de Roland-Garros

Au 3e tour puis en huitième de finale, elle s'est payée le scalp de deux top 10, à savoir Elina Svitolina, demi-finaliste à Wimbledon (battue par Halep) et à l'US Open en 2019, écartée sans ménagement en deux manches (6-1, 6-2) puis Kiki Bertens. Après deux premiers tours en trois manches, Muguruza n'a plus rien cédé. Preuve qu'elle monte en puissance. Il faudra au moins ça pour dominer une Halep en pleine confiance mais contre qui elle mène dans les confrontations directes (4-2 en comptant la Coupe Davis). Sur dur, le bilan passe même à 4-1.

Néanmoins, la seule fois où les deux joueuses se sont affrontées en Grand Chelem, c'était Simona Halep qui en était sortie vainqueure, en demi-finale à Roland-Garros en 2018. Un excellent souvenir pour elle puisqu'elle avait éliminé sa rivale sur la route de son premier Grand Chelem, avant qu'un troisième ne l'attende peut-être samedi. Muguruza ne peut en dire autant. Ce match sur le Chatrier était sa dernière apparition dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem.