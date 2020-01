Et Benoît Paire (N.21) a craqué… Solide pour revenir d'un set de retard, solide dans la cinquième manche dans laquelle il a fait la course en tête et dans laquelle il a eu les occasions de break, le Français a complètement craqué dans le super tie break remporté (10-3) par Marin Cilic. Le Croate, vainqueur de l'US Open 2014, s'impose en cinq manches 6-2, 6-7, 3-6, 6-1, 7-6 et rejoint le troisième tour où il affrontera Roberto Bautista Agut (N.9) ou Michael Moh. Pour Paire c'est une déception après sa finale à Auckland du weekend dernier. Il n'a plus atteint le 3e tour de l'Open d'Australie depuis 2017.

Plus d'infos à suivre...