Monfils facile

Vite fait, bien fait. Gaël Monfils n'a pas raté son entrée dans le tournoi en s'imposant en trois sets (6-1, 6-4, 6-2) contre Yen-Hsun Lu en 1h44. Lu, 36 ans, n'avait pas de références récentes sur le circuit principal et c'était donc un premier tour idéal pour le numéro un français. Monfils s'est surtout montré efficace sur les points importants : il a converti cinq de ses huit balles de break et a sauvé les sept balles de break auxquelles il a dû faire face. Légèrement touché à la main droite, le Parisien a pris un long temps mort médical au début du 3e set et il a semblé parfois emprunté. Mais il a rassuré après le match, évoquant un simple "faux mouvement" sans gravité.

Vidéo - Monfils - Lu : Le résumé 02:59

Le Simon express a roulé sur Cuevas

Gilles Simon s'est montré très expéditif. Opposé à l'imprévisible Pablo Cuevas en toute fin de programmation, le Français n'a pas fait dans le détail avec son adversaire, balayé trois petites manches à rien (6-1, 6-3, 6-3) en moins de deux heures (1h45). Très bon, bien physiquement, Simon a montré des signaux très positifs lors de cette entrée en matière. Cela tombe bien, la suite s'annonce corsée : il jouera sa place au 3e tour face à un certain Nick Kyrgios, lui aussi vainqueur de son match du 1er tour en trois manches face à Lorenzo Sonego (6-2, 7-6, 7-6).

Herbert s'arrache et passe

Mené deux sets à un par Cameron Norrie, un joueur qu'il n'avait jamais affronté, Pierre-Hugues Herbert n'est pas passé très loin de rejoindre la colonie de Français éliminés dès leur entrée en lice à l'Open d'Australie. Mais il s'est accroché et a fait basculer la quatrième manche dans son escarcelle au finish. Il s'est finalement imposé en cinq sets (7-5, 3-6, 3-6, 7-5, 6-4) et 3h42 de jeu pour se qualifier pour le 2e tour à Melbourne pour la troisième fois de sa carrière (après 2016 et 2019, deux défaites au en 16es). Il y affrontera David Goffin, tombeur de Jérémy Chardy.

Paire au bout du suspense

S'il a eu besoin de cinq manches pour se qualifier, c'est avant tout parce que Benoît Paire a été relativement inefficace en première balle (52% en première balle). A l'inverse, il a été excellent sur balle de break adverse, sauvant 18 des 21 occasions obtenues par Cedrik-Marcel Stebe, 154e à l'ATP. Si le Français menait deux sets à un, il a plongé dans le tie break de la quatrième manche (7/2 en faveur de l'Allemand) s'obligeant à jouer une cinquième manche qui aurait pu être indécise. Elle ne l'a pas été tant Paire a été excellent (90% derrière sa première, 12 coups gagnants) pour s'imposer finalement en cinq manches (6-4, 3-6, 6-3, 6-7, 6-0). Seule ombre au tableau, une petite douleur à la cuisse avant d'affronter Marin Cilic.

Vidéo - Paire - Stebe : Le résumé 02:43

Blessé, Tsonga renonce

Catastrophe pour Jo-Wilfried Tsonga. Le Français a été contraint à l'abandon après trois manches lors de son match du 1er tour face à Alexei Popyrin (6-7, 6-2, 6-1, abandon). Alors que le match semblait sous contrôle pour le Manceau, son corps a coincé à 7-6, 2-2, au début de la deuxième manche. Subitement complètement dépassé par son adversaire, Tsonga a tenté de continuer mais l'option blessure est apparue évidente quand il a commencé à multiplier les fautes en coup droit ainsi que les doubles fautes. Après avoir discuté avec le kiné, puis le médecin, l'ancien finaliste de l'édition 2008, victime de douleurs récurrentes au dos, a décidé de renoncer, la mort dans l'âme.

Vidéo - Popyrin - Tsonga : le résumé 02:55

Neuf balles de match sauvées mais Gaston est éliminé

Pour son premier Grand Chelem à 19 ans, Hugo Gaston (247e joueur mondial) a opposé une belle résistance au 90e à l'ATP, Jaume Munar, mais il a dû rendre les armes après quatre manches (7-5, 5-7, 6-0, 6-3) et plus de trois heures de jeu. Après la perte cruelle du premier set, dans lequel il a mené 4-1, Gaston s'est remobilisé pour prendre le second, et ce malgré un break une nouvelle fois gâché en début de manche. Un baroud d'honneur, Gaston avait déjà trop fait d'efforts pour pouvoir résister. Il a tout de même jeté ses dernières forces pour écarter neuf balles de match (!) mais la dixième a été la bonne : ses débuts de match en Grand Chelem se soldent par une défaite.

Halys est passé tout près

Quentin Halys va pouvoir regretter les occasions manquées dans le cinquième set. Le Français menait 4-3 avec le break face à Filip Krajinovic mais s'est fait reprendre puis a eu trois balles pour reprendre l'avantage dans le jeu service suivant du Serbe sans pouvoir en convertir une seule. Krajinovic avait repris l'avantage et en a profité pour s'imposer en cinq manches (6-7, 6-7, 6-3, 6-4, 7-5) et 3h54 de jeu au bout d'un énorme combat. Mené deux sets à zéro, le Français a eu le cran pour revenir mais son Open d'Australie 2019 devrait lui laisser un goût de frustration dans la bouche. Au deuxième tour, il aurait pu affronter un certain Roger Federer.

La belle série s'arrête pour Humbert

Titré pour la première fois de sa carrière à Auckland, Ugo Humbert voit son Open d'Australie stoppé dès le premier tour. Opposé à John Millman, le Français a peut-être payé ses efforts néo-zélandais et s'est incliné en quatre manches (7-6, 6-3, 1-6, 7-5) et 3h24 de jeu. Preuve qu'il a tout de même livré un beau combat. Dans la quatrième manche, il a fait jeu égal avec le 47e joueur mondial mais il a finalement craqué à 6-5 sur son engagement. Une petite déception pour le jeune tricolore.

Vidéo - Millman - Humbert : Le résumé 02:57

Goffin écarte Chardy sans souci

Il n'y a pas eu de miracle pour Jérémy Chardy. Quart de finaliste à Melbourne en 2013, le Français peine à y trouver la bonne carburation depuis. Malchanceux au tirage, il n'a rien pu faire face à la tête de série numéro 11, David Goffin, vainqueur en trois manches et moins de deux heures de jeu : 6-4, 6-3, 6-1. S'il a résisté jusqu'à 4-4 dans la première manche, il a finalement cédé la première manche, ce qui a quasiment décidé du sort de la rencontre puisque derrière il ne s'est plus procuré la moindre balle de break face à un Goffin décidément trop solide.

Moutet vite expédié par Cilic

Corentin Moutet avait fait naitre de gros espoirs avec sa finale à Doha il y a deux semaines, avec des victoires notamment sur Milos Raonic et Stan Wawrinka. Face à un Marin Cilic en difficulté depuis des mois, on se disait qu'il y avait peut-être un coup à jouer face au finaliste 2018. Mais le Croate, retombé à la 39e place mondiale, a sorti l'artillerie lourde mardi pour s'imposer en trois sets, 6-3, 6-2, 6-4. Le match, à sens unique, n'a duré qu'une heure et quarante-six minutes. Injouable sur son service, Cilic a étouffé d'entrée son jeune adversaire, trop généreux avec ses 33 fautes directes.

Vidéo - Cilic - Moutet : le résumé 02:56

1h15 et Benchetrit a pris la porte

Issu des qualifications, Elliot Benchetrit n'aura pas passé bien longtemps dans le grand tableau de l'Open d'Australie. Le 231e joueur mondial n'a pas existé face au 91e à l'ATP, Yuichi Sugita. Le score final est sans appel en faveur du Japonais : 6-2, 6-0, 6-3 en seulement 1h15 de jeu. Cette partie sur le court numéro 11 s'est transformée en cauchemar pour Benchetrit qui n'a inscrit que 41 points contre 79 pour Sugita qui affrontera le vainqueur de O'Connell-Rublev au prochain tour.

Thiem trop fort pour Mannarino

Adrian Mannarino n'avait pas été gâté par le tirage au sort. Dominic Thiem, un des principaux outsiders de ce tournoi, constituait une marche bien trop haute pour le gaucher tricolore. Breaké à cinq reprises et en grande difficulté sur son service (il n'a remporté que 57% des points derrière sa première balle), Mannarino s'est logiquement incliné en trois sets (6-3, 7-5, 6-2) en 2h21. C'est la 7e fois en 11 participations que le Francilien cale dès le 1er tour en Australie.