Un set perdu puis un changement de tactique et une réaction au premier tour face à Madison Brengle, une manche réussie puis le trou noir au second contre Ons Jabeur : le match plein a fui Caroline Garcia à l'Open d'Australie. Et si ça a suffi pour passer le premier, le second obstacle était trop haut pour la Française. "Pour l'instant, ça ne tient pas sur deux sets", a reconnu Garcia au micro d'Eurosport. Une habitude qui semble durer depuis une éternité.

Vidéo - Garcia : "Penser positivement même si parfois il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent" 03:09

Deux victoires de suite, le prochain objectif ?

Heureusement qu'il y a eu la Fed Cup. Caroline Garcia doit souvent remercier Julien Benneteau de l'avoir convaincue de revenir en équipe de France, sans quoi le deuxième semestre de 2019 aurait ressemblé à un chemin de croix, et seulement à ça. Le 20 juin dernier, elle battait Paula Badosa Gibert à Majorque pour enchaîner un septième succès après avoir triomphé à Nottingham. Depuis ? Jamais elle n'a enchaîné deux succès. Ça commence à faire long.

"Le premier set face à Jabeur est largement mon meilleur depuis plusieurs mois, a-t-elle souligné après son élimination à l'Open d'Australie. Il y a de la déception sur les deuxième et troisième sets, de ne pas avoir réussi à garder cette intensité avec ce relâchement. Mon adversaire s'est habituée à ce que je produisais". Caroline Garcia oscille donc entre satisfaction et frustration. Mais cherche surtout la bonne formule. "On fait des adaptations par rapport à l'équipe, on fait des choix. Certains payent, d'autres non, énumère-t-elle. On ne va pas changer au moindre grain de sable dans la machine. Il faut croire en ce qu'on fait et continuer à travailler."

" Je n'ai pas oublié que je savais toujours jouer au tennis "

Après sa septième élimination consécutive avant le 3e tour en Grand Chelem, Garcia n'a pas beaucoup d'autres choix que de s'appuyer sur ce qu'elle a bien fait à Melbourne. "La combativité et l'attitude sont revenues et ça c'est déjà un point positif, sourit-elle. […] On voit sur un premier set que je suis capable de produire du très beau tennis et que je n'ai pas oublié que je savais toujours jouer au tennis. A moi de réussir à capitaliser là-dessus pour continuer à travailler sur ce qu'on fait depuis plusieurs semaines."

Mais Garcia a beau tenter de chasser les doutes, ils reviennent au galop : "À moi de continuer à faire ce que je sais faire et de penser positivement même si parfois il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent". La guérison n'est peut-être pas encore pour tout de suite…