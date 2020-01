Simona Halep, 3e mondiale, n'a fait qu'une bouchée d'Anett Kontaveit (31e) 6-1, 6-1 mercredi en 53 minutes et s'est ainsi qualifiée, pour la 2e fois de sa carrière, pour les demi-finales de l'Open d'Australie. Elle affrontera une autre ex-numéro un mondiale en la personne de Garbine Muguruza.

Vidéo - Halep - Kontaveit : le résumé 02:51

Face à Kontaveit, la Roumaine a déroulé comme depuis le début de son Open d'Australie lors duquel elle n'a pas perdu le moindre set jusqu'ici. Si son adversaire a empoché le premier jeu du match, elle a encaissé un terrible 11-0 à cheval sur les deux manches en 52 minutes. Dans la seconde, elle a dû attendre le sixième jeu pour enfin ouvrir son compteur avant qu'Halep ne serve pour le match.

Un troisième Grand Chelem ?

"J'ai beaucoup travaillé pendant l'intersaison et je me sens beaucoup plus forte en ce début de saison que les années précédentes", a déclaré la Roumaine de 28 ans, ex-numéro un mondiale et finaliste à Melbourne en 2018. Cette finale perdue contre Caroline Wozniacki "n'a pas été négative du tout", a assuré Halep. "Ce match m'a aidée à gagner mes deux tournois du Grand Chelem (Roland-Garros 2018 et Wimbledon 2019, ndlr), et peut-être le troisième... mais c'est encore très loin", a-t-elle ajouté.

La Roumaine affrontera pour une place en finale l'Espagnole Garbine Muguruza (32e) tombeuse de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (30e). Un match que n'a pas regardé Simona Halep. "Je vais me reposer, aller me promener et faire du shopping, comme tous les jours. Ca m'a porté chance jusque-là!", a-t-elle déclaré.

Avec AFP