Open d'Australie

Le contexte

Si l'autre demi-finale a été la traditionnelle rencontre de deux membres du Big 3, celle-ci est inédite. Et pour cause, Alexander Zverev disputera son premier dernier carré en Grand Chelem. Serein comme rarement depuis le début de la quinzaine, l'Allemand a avancé sans faire de bruit et sans perdre un seul set avant la première manche face à Wawrinka mercredi. Quoiqu'il se passe pour lui contre Dominic Thiem, il se souviendra de sa quinzaine australienne. Elle sera inévitablement citée en exemple.

Vidéo - Zverev - Wawrinka : le résumé 02:57

Dominic Thiem, lui, vient de battre ni plus ni moins que Rafael Nadal, celui qui trône encore au sommet du tennis mondial, sa quatrième victoire sur un numéro un en carrière (Murray à Barcelone en 2017, Nadal à Madrid en 2018, Djokovic à Roland-Garros en 2019). Il a aussi confirmé de la plus belle des manières ses progrès sur dur en se qualifiant pour sa première demi-finale de Grand Chelem hors Roland-Garros.

Moins à l'aise que Zverev depuis le début du tournoi, Thiem est monté en puissance, la preuve avec sa balade contre Monfils et son combat remporté face à Nadal. Contre l'Espagnol, il a été impressionnant de puissance en coup droit comme en revers. Il s'est fait une petite frayeur au moment de conclure mais il a franchi cet écueil et semble lancer.

Leur parcours

Dominic Thiem

1er tour : bat Adrian Mannarino (6-3, 7-5, 6-2)

2e tour : bat Alex Bolt (6-2, 5-7, 5-7, 6-1, 6-2)

3e tour : bat Taylor Fritz [29] (6-2, 6-4, 6-7)

8e de finale : bat Gaël Monfils [10] (6-2, 6-4, 6-4)

Quart de finale : bat Rafael Nadal [1] (6-3, 7-6, 4-6, 7-6)

Alexander Zverev

1er tour : bat Marco Cecchinato (6-4, 7-6, 6-3)

2e tour : bat Egor Gerasimov (7-6, 6-4, 7-5)

3e tour : bat Fernando Verdasco (6-2, 6-2, 6-4)

8e de finale : bat Andrey Rublev (6-4, 6-4, 6-4)

Quart de finale : bat Stan Wawrinka [15] (1-6, 6-3, 6-4, 6-2)

Face à face

Un seul rendez-vous majeur lors de leurs cinq premières confrontations puis les trois dernières sur les plus grandes scènes mondiales, Dominic Thiem et Alexander Zverev ont pris de l'épaisseur et leur face à face en témoigne. L'Autrichien mène six victoires à deux mais il avait remporté les trois premiers affrontements. La tendance est plutôt à l'équilibre depuis fin 2016 (3-2 en faveur de Thiem).

Alexander Zverev und Dominic ThiemGetty Images

Spécialistes réputés de terre battue, Thiem et Zverev se sont rarement affrontés autre part que sur ocre et seulement une fois sur dur extérieur (à Pékin en 2016, victoire de Zverev en trois manches). La plus récente des confrontations à en revanche été remportée par Thiem, en demi-finale du Masters avant sa défaite contre Tsitsipas en finale.

Les stats à avoir en tête

24. Dominic Thiem a breaké ses adversaires à 24 reprises depuis le début du tournoi. Seuls Novak Djokovic et Roger Federer font mieux avec un match en plus. Les qualités de relance de l'Autrichien ne sont plus à prouver et Alexander Zverev aura intérêt à bien servir s'il veut avoir une chance. Ça tombe bien, il sert 79% de première balle… record du tournoi.

Vidéo - Thiem - Nadal : Le résumé 02:59

1. Il aura fallu attendre le 19e Grand Chelem d'Alexander Zverev pour le voir atteindre le dernier carré. Raillé pour sa propension à ne pas être à son niveau en Majeur, l'Allemand s'est détendu à Melbourne et ça paye. Cette demi-finale à l'Open d'Australie est aussi la première pour Dominic Thiem en Grand Chelem hors Roland-Garros.

4. Plus en difficulté que son adversaire dans ses tours précédents, Dominic Thiem a puisé un peu plus dans ses (importantes) ressources physiques. Le numéro 5 mondial a passé 14h34 sur les courts contre seulement 10h33 à Alexander Zverev. Cette différence peut-elle avoir un impact sur cette demi-finale ?

Ils ont dit

Dominic Thiem

" On se connaît très bien. Pour moi c'est amusant car c'est la première fois que je rencontre quelqu'un de plus jeune que moi en demi-finale de Grand Chelem. Nous sommes de bons amis. Je suis aussi content pour lui qu'il joue à ce niveau ici. Il a cassé son plafond de verre en Grand Chelem. "

Alexander Zverev

" J'ai gagné des Masters 1000, le Masters mais pendant les Grands Chelems, j'avais l'impression d'en vouloir un peu trop. J'étais quelque part trop professionnel. Je ne parlais à personne, je ne sortais pas avec mes amis ou pour diner. J'étais juste, presque trop, concentré. "

Le facteur X : A qui la pression ?

Cette fois c'est fait, Alexander Zverev a franchi le palier des quarts de finale en Majeur. Un autre se présente à lui désormais. Comment va-t-il réagir ? Parviendra-t-il à conserver le relâchement qui est le sien depuis son arrivée à Melbourne ? En conférence de presse, il a expliqué qu'après son ATP Cup manquée (3 défaites), il n'attendait pas grand-chose de l'Open d'Australie et que cet état d'esprit l'avait aidé. Ses matches contre Rublev puis Wawrinka ont prouvé à tout le monde et à lui en premier lieu que son niveau de jeu était excellent. De quoi nourrir des ambitions. De quoi commencer à gamberger aussi. Une finale de Grand Chelem, la première pour un Allemand depuis 17 ans et Rainer Schüttler, est à portée de main.

De l'autre côté du filet se présentera un joueur qui en possède déjà deux. Dire qu'il est un habitué de ces moments serait un peu exagéré mais il possède un peu plus d'expérience que son adversaire dans le domaine. Reste qu'il aborde ce match dans une position particulière : celle du favori. Il s'est amusé du fait d'affronter un joueur plus jeune que lui pour la première fois à ce stade de la compétition. De quoi ajouter un peu de pression ?

Notre avis

Thiem – Zverev, c'est l'une des affiches que le monde du tennis attend dans les tous derniers tours de Grand Chelem depuis plusieurs années. Le second a mis plus de temps à y arriver mais à 22 ans, on ne peut pas dire non plus qu'il a réellement traîné en route. Cet affrontement jure avec l'autre demi-finale qui opposait les trentenaires, et même presque quarantenaire pour le Suisse, Djokovic et Federer.

Elle aurait pu opposer Wawrinka et Nadal mais ils ont été renversés en quatre sets chacun. Thiem – Zverev n'est pas une demi-finale au rabais. L'Autrichien est favori d'une courte tête mais il va devoir se méfier car rien ne semble pouvoir perturber l'Allemand à Melbourne, pas même un premier set complètement raté en quart de finale.

Si Zverev continue à servir comme il le fait dans ce tournoi, il a une chance de pousser Thiem dans ses retranchements. Mais c'est une condition quasi sine qua non. Dans le cas contraire, il subira la puissance autrichienne qui a tapé aussi fort en coup droit qu'en revers contre Nadal en commettant néanmoins beaucoup de fautes (49). Zverev devra se montrer patient.

Notre pronostic : Thiem en 5 sets