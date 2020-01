Le contexte

Il est très différent de celui de Wimbledon. Sur le gazon londonien, Federer est chez lui. A l'Open d'Australie, c'est Novak Djokovic qui est à la maison. Surtout, le Suisse vit une quinzaine, certes forte émotionnellement, mais inquiétante d'un point de vue tennistique. A l'opposée de Wimbledon où il venait de battre Rafael Nadal en demi-finale. Federer n'arrive pas face à Djokovic dans les mêmes dispositions mentales.

Ses dispositions physiques ne sont pas beaucoup plus rassurantes d'ailleurs. Face à Tennys Sandgren, il était diminué pendant une majeure partie de la rencontre. En conférence de presse, il a parlé de "douleurs", plus que de blessures. Pourtant, il faudra être à 100% s'il veut être avoir une chance de déboulonner le maître des lieux.

Vidéo - Federer - Sandgren : le résumé 04:27

Car le Djokovic de Melbourne est une bête particulière. Et l'édition 2020 en est une nouvelle preuve. Plus personne ne pense au set lâché contre Struff lors du premier tour. Assez logiquement d'ailleurs puisqu'il peut se résumer à un épiphénomène dans une quinzaine quasi-parfaite.

Ito, Nishioka, Schwartzman et surtout Raonic peuvent en témoigner. Le service du Canadien a été complètement annihilé par un Djokovic meilleur relanceur que jamais. Et comme son service marche à la perfection ou presque, le Djoker ne rigole pas beaucoup.

Leur parcours

Novak Djokovic

1er tour : bat Jan-Lennard Struff (7-6, 6-2, 2-6, 6-1)

2e tour : bat Tatsuma Ito (6-1, 6-4, 6-2)

3e tour : bat Yoshihito Nishioka (6-3, 6-2, 6-2)

8e de finale : bat Diego Scwhartzman [14] (6-3, 6-4, 6-4)

Quart de finale : bat Milos Raonic [32] (6-4, 6-3, 7-6)

Roger Federer

1er tour : bat Steve Johnson (6-3, 6-2, 6-2)

2e tour : bat Filip Krajinovic (6-1, 6-4, 6-1)

3e tour : bat John Millman (4-6, 7-6, 6-4, 4-6, 7-6)

8e de finale : bat Marton Fucsovics (4-6, 6-1, 6-2, 6-2)

Quart de finale : bat Tennys Sandgren (6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3)

Trois stats à avoir en tête

76. C'est le nombre faramineux de jeux concédés par Roger Federer depuis le début du tournoi. Après deux bons matches de mise en route, le Suisse a été proche de rompre contre Millman (mené 8-4 au super tie-break), concédé le premier set à Fucsovics puis a été au bord du gouffre, sauvant sept balles de match contre Sandgren. A titre de comparaison, Novak Djokovic n'en a concédé que 53.

Vidéo - Sept balles de match sauvées : comment Federer est resté en vie dans le 4e set 02:41

84%. Si Novak Djokovic est aussi létal depuis le début de la quinzaine, il le doit beaucoup à sa première balle. C'est bien simple, il possède le troisième meilleur pourcentage de points gagnés derrière sa première. Devant lui ? Ivo Karlovic qui n'a joué que deux matches et Thiago Monteiro qui n'a pas passé un tour. Son plus proche poursuivant à cinq matches ? Milos Raonic et ses 82%. Federer est sous les 80%.

5. Le face-à-face entre les deux hommes tourne légèrement à l'avantage du numéro 2 mondial qui mène 26-23 dans les confrontations. Plus inquiétant encore, Roger Federer n'a plus battu Novak Djokovic en Grand Chelem depuis 2012 et la demi-finale de Wimbledon. Depuis ? Cinq défaites de suite (trois à Wimbledon, une à l'US Open et une en Australie).

Ils ont dit

Novak Djokovic

" A Wimbledon l'an dernier, il a eu deux balles de match. Il était à un coup près de gagner. Ce n'est pas comme si je l'avais dominé à chaque fois (sur les cinq victoires de suite en Grand Chelem). Mais Roger est Roger. Vous savez qu'il va toujours jouer à un très haut niveau. Il adore disputer ce genre de match, les grandes rivalités en demie ou en finale. "

Roger Federer

" Si je peux m'en sortir dans un match comme celui contre Millman, si je peux le faire avec un scénario comme celui face à Sandgren, bien sûr que je crois que je peux aller plus loin. Je ne cesse d'y croire qu'une fois que j'ai serré la main de mon adversaire et que c'est terminé. "

Le facteur X : La cuisse de Federer

Après son quart face à Tennys Sandgren, Roger Federer a révélé qu'il avait senti des douleurs à l'aine. Il a d'ailleurs fait intervenir le kiné pendant cette rencontre achevée au cinquième set après un énorme combat, mental surtout, pour revenir. Mercredi, lors de son jour de repos, le Suisse ne s'est pas entraîné. "Nous allons voir comment cela évolue dans les prochains jours", avait-il lâché en conférence de presse mardi.

Un Federer qui ne possède pas l'intégralité de ses moyens physiques n'a sans doute aucune chance d'inquiéter Novak Djokovic, quel que soit le tournoi, quelle que soit la surface. La résorption de ces douleurs à l'aine est donc un préalable crucial pour espérer assister à un "vrai" match entre l'homme aux 20 titres du Grand Chelem et son rival qui en possède 16. Sans cela, et même avec, on pourrait assister à une rencontre à sens unique qui ressemblerait de très près aux tours précédents du Serbe.

Notre avis

Roger Federer est passé si près, à deux reprises, de nous priver de ce choc entre deux des trois membres du Big 3 que cela doit déjà être un soulagement pour lui d'être là. Mais dans quel état arrive-t-il ? On l'a dit plus haut, son corps semble souffrir. Il a évoqué l'aine qui l'a clairement empêché de taper ses coups droits comme il le voulait face à Tennys Sandgren pendant au moins deux sets. Mentalement, il est encore très fort, il l'a prouvé. Il en faudra du mental pour se présenter à nouveau sur un court en Grand Chelem face à Djokovic et ne pas repenser aux deux balles de match de Wimbledon.

De l'autre côté du filet, tous les feux sont au vert. Et même plus que ça. Aucune blessure à l'horizon, un service en place, une confiance au firmament, Novak Djokovic n'a jamais tremblé. Pendant que les autres ne donnaient pas toutes les garanties, ou inquiétaient même en ce qui concerne Federer, lui renforçait tour après tour son statut de favori de cette Open d'Australie. Et ce n'est a priori pas la confrontation avec Federer qui devrait changer la donne.

Vidéo - Djokovic - Raonic : Le résumé 02:59

Il est très difficile d'imaginer Federer renverser Djokovic. Il devra jongler entre le fait de réduire ses marges tout en faisant le moins d'erreurs possible. Face au clinique Djokovic, il n'a sans doute pas les clés du match, fait assez rare pour lui. Pour résumer, il devra servir à la perfection, être agressif en coup droit, fiable en revers et ne laisser passer aucune occasion. Quasiment un sacerdoce.

Notre pronostic : Djokovic en trois sets