Rafael Nadal surclasse Alex De Minaur 6-1, 6-2, 6-4 pour rejoindre les 8es

On annonçait une belle bataille entre Rafael Nadal et Alex De Minaur sur la Rod Laver Arena, on a finalement eu droit à une démonstration de la part du numéro deux mondial. Plus agressif et entreprenant, le Majorquin a tout de suite pris les échanges à son compte pour ne plus jamais resserrer l'étreinte. Résultat, un succès en trois manches et 2h22 de jeu (6-1, 6-2, 6-4) où Rafael Nadal n'a jamais tremblé face à un De Minaur encore un peu trop tendre. La 250e victoire de l'Espagnol en Grand Chelem lui permet de se hisser en huitièmes de finale où l'attend Tomas Berdych.

Alex De Minaur espérait sans doute faire mieux que lors du dernier Wimbledon où Rafael Nadal lui avait infligé une correction. Mais l'Australien a eu le droit au même tarif ce vendredi, et sur le même score en prime. Dès le début de la partie, le numéro deux mondial a fait le jeu avec son coup droit et a posé beaucoup de problème à son adversaire. Après avoir sauvé une balle de break au passage, Rafael Nadal a remporté sept jeux de suite pour mener un set à rien, avec le break en poche dans le deuxième set, une sacrée accélération.

250e victoire en Grand Chelem

Avec seulement 57% de première balle sur l'ensemble du match, Alex De Minaur s'est souvent retrouvé en danger sur sa mise en jeu. Malgré une belle résistance sur certains points avec des défenses héroïques, le joueur de 19 ans n'a pas pu éviter le double break dans le deuxième acte. Serein, Rafael Nadal a bien géré son avantage pour conclure la manche et même breaker d'entrée de troisième set. Impeccable au service avec 75% de première balle, le Majorquin a également pris à la gorge son adversaire avec 37 coups gagnants.

Avant de s'incliner, Alex De Minaur a tout de même offert à son public un baroud d'honneur en sauvant cinq balles de match. La sixième a été la bonne pour Rafael Nadal, qui a levé les bras au ciel. C'est la 250e victoire en Grand Chelem pour le numéro deux mondial, qui se hisse en huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Il y retrouvera Tomas Berdych, qui l'avait battu en 2015 lors de leur dernier affrontement à Melbourne. Mais Nadal semble prêt à relever le défi.