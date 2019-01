Après avoir corrigé Venus, Simona Halep est prête à défier Serena Williams

Simona Halep monte en puissance. Après deux premiers tours très compliqués, la numéro 1 mondiale est apparue beaucoup plus à l'aise face à Venus Williams ce samedi avec une victoire en deux sets secs (6-2, 6-3) et 1h17 de jeu au 3e tour de l'Open d'Australie. En huitièmes de finale, la Roumaine fera face à la sœur cadette de Venus, Serena qui a facilement disposé plus tôt dans la journée de l'Ukrainienne Dayana Yastremska (6-2, 6-1).

L'affiche promettait, mais le suspense n'a pas vraiment duré. Sur la Margaret Court Arena, Simona Halep a rapidement pris la mesure de Venus Williams, à l'image de la balle de match : un retour fulgurant de coup droit gagnant le long de la ligne. Poussive lors de ses deux premiers matchs, la Roumaine a totalement rectifié le tir, faisant admirer entre autres ses qualités exceptionnelles de contreuse en bout de course.

Venus étouffée sur son service

Venus Williams a concédé très rapidement son service, faisant les frais de la qualité de relance adverse. L'Américaine a beaucoup subi sur sa seconde balle de service (31 % de points gagnés seulement derrière), constamment mise sur les talons par la profondeur des retours de la numéro 1 mondiale. Elle a aussi beaucoup manqué d'efficacité sur ses occasions de break dans le premier set, n'en convertissant aucune sur cinq opportunités.

Après avoir rapidement concédé la première manche, l'aînée des sœurs Williams a tenu tête jusqu'à 3-3 dans le second set avec son orgueil de championne, avant de céder physiquement face à la qualité de déplacement et à la régularité à l'échange de Halep. Après Venus, la Roumaine retrouvera donc Serena en huitièmes de finale. Une toute autre tâche pour celle qui défend cette année une place de finaliste à Melbourne.