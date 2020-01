"100 victoires à Wimbledon, qui l'aurait imaginé ? Certainement pas moi." Ainsi réagissait Roger Federer l'été dernier lorsqu'il avait atteint ce cap symbolique et mythique, devenant le tout premier joueur à afficher un total de victoires à trois chiffres dans un des quatre tournois du Grand Chelem après avoir battu Kei Nishikori en quarts de finale.

La force de l'habitude aidant, le Suisse va peut-être accueillir ce "remake" australien avec moins d'étonnement. Le numéro 3 mondial a en effet remis ça vendredi grâce à sa victoire face à John Millman en 16es de finale. Pas la moins mémorable pour lui à Melbourne. Le voilà désormais également crédité de 100 victoires à l'Open d'Australie. Il avait signé la toute première il y a tout juste vingt ans, en 2000, face à Michael Chang. C'était d'ailleurs également son premier succès en Grand Chelem.

Vidéo - Federer, 100 victoires australiennes en images 01:10

Témoignage de sa longévité et de son incroyable constance au plus haut niveau du tennis mondial, ce "double cent" de Roger Federer est une marque statistique de plus à mettre à son crédit. Jamais, avant lui, un joueur n'avait réussi à accomplir ce qu'il vient de faire deux fois en six mois. Jimmy Connors est celui qui s'en était approché le plus avec 98 matches gagnés à l'US Open.

Chez les femmes, seules les Américaines Martina Navratilova à Wimbledon (120 victoires, le record absolu), Chris Evert à l'US Open (101) et Serena Williams à l'US Open (101) avaient atteint la barre des cent. Hommes et femmes confondus, Federer est donc le premier à le faire dans deux tournois du Grand Chelem différents. Il peut même encore espérer tripler la mise avec l'US Open, même s'il lui faudra pour cela prolonger sa carrière encore quelques années puisqu'il culmine aujourd'hui à 89 victoires.

Rafael Nadal, lui, peut devenir le deuxième joueur avec 100 matches gagnés dans un Majeur : l'Espagnol compte 93 succès à Roland-Garros. S'il décroche un 13e titre au printemps prochain sans bénéficier du moindre forfait, il sera pile à 100.

Record de victoires par Grand Chelem

Open d'Australie Roland-Garros Wimbledon US Open 1. Roger Federer (100) 1. Rafael Nadal (93) 1. Roger Federer (101) 1. Jimmy Connors (98) 2. Novak Djokovic (71) 2. Roger Federer (70) 2. Jimmy Connors (84) 2. Roger Federer (89) 3. Rafael Nadal (63) 3. Novak Djokovic (68) 3. Novak Djokovic (72) 3. Andre Agassi (79) 4. Stefan Edberg (56) 4. Guillermo Vilas (58) 4. Boris Becker (71) 4. Ivan Lendl (73) 5. Jack Crawford (53) 5. Ivan Lendl (53) 5. Pete Sampras (63) 5. Novak Djokovic (72) 6. Ivan Lendl (48) 6. Andre Agassi (51) 6. Roy Emerson (60) 6. Pete Sampras (70) 6. Andre Agassi (48) 7. Nicola Pietrangeli (50) 7. John McEnroe (59) 7. Bill Tilden (69) 6. Andy Murray (48) 8. Bjorn Borg (49) 8. Andy Murray (57) 8. John McEnroe (65) 9. Tomáš Berdych (47) 9. Mats Wilander (47) 9. Bjorn Borg (51) 8. Rafael Nadal (65) 10. Roy Emerson (46) 10. David Ferrer (44) 10. Rod Laver (50) 10. Roy Emerson (60)

