Federer : "Quand j’ai joué Millman à New York, j’ai failli tomber dans les pommes"

Jusqu’ici, tout va bien pour Roger Federer. Arrivé à Melbourne sans repères en compétition, il se demandait ce que ses heures passées sur le court en préparation à Dubaï allaient donner. Et après deux matches, le moins que l’on puisse dire, c’est que le numéro 3 mondial semble à son aise. Ses jambes de 38 ans l’ont porté à merveille pour le propulser au 3e tour en passant moins de trois heures en tout à ferrailler.

Mercredi, le Suisse a d’ailleurs livré une partition dont il a le secret avec 42 coups gagnants pour 14 fautes directes, régalant les spectateurs de la Rod Laver Arena et… John McEnroe himself qui l’a trouvé "phénoménal". Et Federer de confirmer ses excellences dispositions du moment. "Je suis très heureux, c’est un bon début de tournoi. Je me sens vraiment relâché sur le court. Je me suis entraîné dur à l’intersaison, et on espère toujours que ça va payer et qu’on ne fait pas tout ça pour rien."

Vidéo - Federer - Krajinovic : le résumé 02:57

Le souvenir brûlant de Flushing

Mais il ne s’enflamme pas car, il en a conscience, les circonstances lui ont été particulièrement favorables lors de ce 2e tour expédié en une heure et demie (6-1, 6-4, 6-1) contre Filip Krajinovic. Pendant qu’il profitait de son jour de récupération la veille (mardi), le Serbe, lui, a dû s’arracher pour venir à bout du Français Quentin Halys en cinq sets dans un match décalé à cause des conditions météorologiques. "Je pense que ce n’était pas juste pour lui de jouer trois heures et demie, et moi… zéro. La pluie m’a aidé, c’est vrai", a concédé Federer.

Et à son âge, difficile de savoir de quoi sera fait le lendemain. Le mot d’ordre est donc à la prudence, d’autant que John Millman, son futur adversaire, lui a laissé un bien mauvais souvenir en Majeur, comme il l’a rappelé à John McEnroe. "J’ai failli tomber dans les pommes contre lui chez toi à New York (défaite en huitième de finale en 2018, ndlr). Il faisait si chaud. Lui n’a eu aucun problème, c’est normal, il est du Queensland. Il n’est d’ailleurs même pas venu voir comment j’allais !", a plaisanté Federer qui n’a pas manqué de couvrir par ailleurs son adversaire de louanges. "C’est un super gars, un grand combattant. J’ai beaucoup de respect pour lui."

Vidéo - Les Hits : "La jouer roublard pour s'enlever de la pression, bien joué Federer" 06:17

Un premier test en vue ?

A Flushing, l’endurance et la régularité à l’échange de l’Australien, associées à la moiteur ambiante, avaient eu raison du Suisse. "Ce jour-là, je me suis heurté à un mur, j'étais juste heureux que ça se termine. Mais j'ai essayé de m'en sortir jusqu'au bout. J'ai eu des opportunités quand même, donc c'était une défaite difficile à encaisser." Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Federer a d’ailleurs pris une petite revanche sur le gazon de Halle (victoire 7-6, 6-3) voici quelques mois, et les conditions ne seront pas les mêmes à Melbourne où la température est clémente en ce début de tournoi.

Vraisemblablement à la fraîche vendredi en "night session", le Bâlois devrait moins souffrir, mais les échanges pourraient bien s’allonger contre un contreur de la trempe de Millman. Poussé par son public, l’Australien a d’ailleurs impressionné en dominant largement un Hubert Hurkacz (6-4, 7-5, 6-3) pourtant très en forme depuis le coup d’envoi de la saison. Il pourrait donc faire passer un premier vrai test à Federer du fond du court, surtout que la balle avance moins vite en soirée. S’il reste sur sa dynamique, on voit toutefois mal le Suisse se prendre à nouveau les pieds dans le tapis et manquer la seconde semaine. "Je pense que plus le tournoi va avancer, plus le court s’accélèrera. Et j’espère bien être présent à ce moment-là", a-t-il prévenu, sourire en coin.