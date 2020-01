Ce n'est pas la plus connue de ses facettes, mais sans doute la plus remarquable. Le "bad boy" Nick Kyrgios s'investit dans des démarches caritatives, comme en témoigne sa création de la fondation NK Foundation. Mercredi, il a encore illustré cette propension, en faisant un appel du pied à la fédération australienne et aux organisateurs de l'Open d'Australie.

"Allez, Tennis Australia, nous pouvons sûrement organiser une exhibition avant l'Open pour collecter des fonds pour les personnes touchées par les incendies", a tweeté le 30e joueur du classement ATP, en référence aux incendies qui perturbent son pays depuis plusieurs semaines et dont les conséquences semblent de plus en plus préoccupantes.

Kyrgios s'entraîne actuellement à Brisbane pour préparer la première édition de l'ATP Cup (3-12 janvier), qui débute vendredi. Le premier Grand Chelem de la saison se déroulera quant à lui entre le 20 janvier et le 2 février. Avec peut-être, donc, une exhibition en marge de la compétition.