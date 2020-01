Le suspense aura duré un set. Mais en le remportant, Novak Djokovic a imposé sa marque sur la demi-finale de l’Open d’Australie qui l’opposait à Roger Federer, jeudi. Le numéro 2 mondial a finalement plié l’affaire en trois manches (7-6, 6-4, 6-3) et 2h19 de jeu. Pour la huitième fois de sa carrière, il disputera donc une finale à Melbourne et essaiera dimanche de décrocher une… huitième couronne. Il devrait en tout cas aborder ce rendez-vous dans des conditions idéales puisqu’il bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire par rapport à son futur adversaire : Dominic Thiem et Alexander Zverev s’affronteront vendredi dans la seconde demi-finale.

Il n’est plus qu’à trois sets du tournoi (presque) parfait. Depuis son entrée en lice sinusoïdale contre Jan-Lennard Struff, Novak Djokovic a considérablement serré le jeu et n’a plus abandonné la moindre manche. Dimanche, il sera donc, comme attendu, en finale à Melbourne où il espère bien défendre son titre. Mais cette demi-finale face à l’un de ses grands rivaux, Roger Federer, n’a pas été le long fleuve tranquille que pourrait laisser supposer le score. Le Suisse, dont la présence sur le court a longtemps été mise en doute, n’a pas offert le match sur un plateau au Serbe, loin s’en faut.

Vidéo - 4-1, trois balles de double break : le tournant que Federer pourra regretter 01:38

Un premier set indécis...

Fatigué par ses combats précédents et touché à l’adducteur droit, le Bâlois a d’entrée été mis sous pression sur son service. Mais après avoir tenu son premier jeu, il a adopté une tactique ultra-offensive qui a dérouté un temps son adversaire. Il a ainsi commencé par deux breaks d’affilée, concédant lui-même son service entre-temps, pour mener 4-1. Puis, il s'est retrouvé à 0/40 sur le jeu suivant, obtenant donc trois occasions de "tuer" ce premier set. Sur la troisième, Federer a expédié une attaque de coup droit dans le bas du filet, une opportunité qu’il allait regretter…

Car Djokovic s’est progressivement calmé et s’est attaché à faire jouer le plus possible son adversaire. A 5-3 contre lui, le Serbe a tout remis dans le court et le Suisse a moins bien servi. La sanction fut immédiate : débreak blanc pour un "Djoker" totalement relancé. Et malgré 26 coups gagnants en une seule manche, Federer a fini par baisser pavillon, totalement inexistant dans un tie-break à sens unique remporté 7 points à 1 par son rival.

Vidéo - 7-1 : Comment Djokovic a puni Federer dans le tie-break du 1er set 05:04

... puis Djokovic a déroulé

Une fois devant, le septuple champion à Melbourne n’a plus desserré son étreinte. Beaucoup plus relâché et sûr de lui, il n’a plus concédé la moindre balle de break, servant un très haut pourcentage de premières balles (73 %). Constamment sous pression, Federer, qui s’est encore fait soigner à l’extérieur du court après le premier set, a résisté comme il a pu. Au courage et avec encore quelques fulgurances, il a tenu jusqu’à 4-4 dans le deuxième acte avant de céder. Intelligent, Djokovic l’a emmené autant que possible dans la filière longue pour le faire céder.

Le Serbe a achevé la bête blessée à 2-2 dans le troisième, se montrant de plus en plus précis, flirtant avec les lignes pour repousser un adversaire fatigué. S’il a frappé bien plus de coups gagnants que Djokovic (46 contre 31), Federer a aussi commis quasiment deux fois plus de fautes directes (35 contre 18). La couverture du terrain exceptionnelle et la régularité du numéro 2 mondial ont logiquement payé. Chahuté d’abord, en totale maîtrise par la suite, Djokovic aura l’occasion dimanche de reprendre le trône du tennis mondial. Il laisse rarement filer ce genre d’opportunité.