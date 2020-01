Deux sets de domination puis un troisième à l’arraché. Novak Djokovic n’a pas vraiment vécu une promenade de santé, mais il a été extrêmement solide dans les moments importants pour se défaire de Milos Raonic en quart de finale de l’Open d’Australie (6-4, 6-3, 7-6). Le Serbe, qui reste invaincu face au Canadien (10-0 désormais dans leurs confrontations) a désormais rendez-vous avec Roger Federer en demi-finale.

Tous les joueurs en conviendront : jouer Milos Raonic sur dur est rarement une partie de plaisir. Même lorsqu’on s’appelle Novak Djokovic. Même quand on est favori du tournoi et qu’on a gagné sept fois l’Open d’Australie. Le match de ce mardi en est une nouvelle démonstration.

Le Serbe a pourtant joué une partition quasi parfaite dans les deux premiers sets de ce quart de finale disputé sur la Rod Laver Arena. Ultra dominateur dans l’échange, le n°2 mondial a une fois de plus montré qu’il était le meilleur relanceur du monde en se procurant 12 balles de break (9 dans le premier acte, 3 dans le second). Largement suffisant pour virer en tête deux sets à zéro et avoir un pied et demi dans le dernier carré.

Djokovic RaonicGetty Images

Raonic s'est libéré trop tard

Dos au mur, Milos Raonic s’est alors d’un coup montré bien nettement plus saignant. Plus relâché, le Canadien a changé de tactique : il a opté davantage pour des slices de revers, tout en lâchant de surpuissantes attaques de coup droit. Et en s’appuyant toujours sur une terrifiante force de frappe au service (18 aces). Le 35e mondial s’est même montré dangereux sur plusieurs engagements adverses, se procurant une balle de break. Mais il n’a jamais réussi à percer la muraille : malmené par son adversaire, en délicatesse avec ses lentilles de contact (il est sorti du court pour en changer), et tout proche de perdre son calme, Djokovic a lui aussi pu compter un service très efficace : 4 aces et 86% de points gagnés derrière sa première balle. Désireux d’en terminer en trois manches, le dauphin à l’ATP a poussé sur l’accélérateur en fin de match et a joué un tie break quasi parfait afin de se qualifier pour la 37e demi-finale de sa carrière en Grand Chelem.

Après cette victoire convaincante à défaut d’être parfaitement tranquille, le Serbe va pouvoir se focaliser sur son prochain défi, des retrouvailles avec Roger Federer. Ce dernier a remporté leur dernier duel au Masters de Londres 2019. Mais sera-t-il en état de défendre ses chances ? Au courage et à l’envie, le Suisse a vécu un petit miracle ce matin pour écarter Tennys Sandgren en cinq manches. Très loin de son meilleur niveau de jeu, le Bâlois semble également touché sur le plan physique. Une méforme qui pourrait être rédhibitoire face à la mécanique parfaitement huilée proposée par Novak Djokovic, plus que jamais favori à sa propre succession à Melbourne.