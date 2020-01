Cette fois, il a fini par payer son démarrage diesel. Demi-finaliste du dernier US Open, Grigor Dimitrov a vu son aventure se terminer beaucoup plus tôt à Melbourne. C’est l’Américain de 22 ans Tommy Paul, 80e joueur mondial, qui a créé la sensation contre le Bulgare dès le 2e tour mercredi après cinq manches à suspense (6-4, 7-6, 3-6, 6-7, 7-6) et 4h19 de jeu. Il retrouvera le Hongrois Marton Fucsovics, tombeur de Jannik Sinner plus tôt dans la journée, pour une place en seconde semaine.

Comme si souvent déjà dans sa carrière, Grigor Dimitrov n’a pas assumé son rang. Alors qu’il avait déjà lâché un set contre l’Argentin Juan Ignacio Londero pour son entrée en lice, le Bulgare n’a pas retenu la leçon, et malgré une belle réaction, il en a fait les frais. Surpris par un adversaire de qualité, créatif et inspiré, le Bulgare s’est lancé dans une folle remontée – il était mené deux manches à rien – pour finalement échouer au super tie-break décisif, 10 points à 3.

Et cette défaite risque de lui faire mal. Car, après son début de match raté, il a progressivement repris le contrôle de la partie et a semblé supérieur à son adversaire physiquement. Il a d’ailleurs eu, par deux fois, un break d’avance dans le dernier acte et a servi pour le match à 5-4. Mais son bras a tremblé au pire des moments contre un adversaire qui n’avait rien à perdre. Dans le super tie-break, il s’est effondré, comme s’il avait eu conscience d’avoir laissé passer sa chance. Ce quart de tableau fait décidément beaucoup de victimes après les éliminations de Denis Shapovalov et Matteo Berrettini.